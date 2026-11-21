Kayserispor'da sarıyer maçı sonrası değerlendirme

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında Kayserispor, sahasında Sarıyer’i 3-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Atila Gerin, taraftar önünde alınan galibiyetten memnuniyet duyduğunu belirtti ve takımın genel oyunundan övgüyle söz etti.

Gerin, oyun performansını değerlendirirken özellikle ilk yarının ilk 10 dakikası ile ikinci yarının son bölümleri dışındaki süreci olumlu bulduğunu ifade etti. Girdiği ve kaçırdığı pozisyonlara değinerek oyunun daha farklı şekillenebileceğini söyledi, ancak takım kimliğinin tekrar ortaya çıktığını vurguladı.

oyun düzeni ve oyuncu yönetimi:

Teknik adam, ikinci yarıda yapılan değişikliklerin hem dinlenmeyen oyuncuları ısındırmak hem de sahadaki isimleri korumak amacıyla yapıldığını açıkladı. Gerin, ‘‘Oyun olarak fabrika ayarlarımıza döndük’’ sözleriyle takımın saha içi ritmini ve temel prensiplerini yeniden yakaladığını özetledi. Ayrıca tüm oyunculara ihtiyaç duyduklarını, herkesin takıma katkı sağladığını belirterek geniş kadro kullanımına vurgu yaptı.

gelecek hedefleri ve hazırlık:

Kayserispor teknik sorumlusu, önlerinde zorlu bir maç bulunduğunu ve bu maça sağlıklı şekilde hazırlanacaklarını söyledi. Gerin, oyuncularını tebrik ederek ayaklarına ve yüreklerine sağlık diledi; takımın moral ve oyun disiplini açısından bu galibiyetin önemli olduğunu ifade etti.

KAYSERİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ATİLA GERİN