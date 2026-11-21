kocaelispor 0 - fenerbahçe 0 (ilk yarı)

Trendyol Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Kocaelispor ile Fenerbahçe arasındaki ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Her iki ekip de ataklar geliştirse de kalecilerin performansı ve savunma blokları golü engelledi.

maçtan dakikalar:

10. dakika — Kocaelispor’un soldan gelişen atağında Makana Baku’nun ceza sahası yan çizgisinden penaltı noktasına yaptığı ortada, savunmadan Oppong’a çarpan topa Daniel Agyei vurdu; kaleci Ederson ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

11. dakika — Uğur Kaan’ın geriden pasıyla sağ kanatta topla buluşan Gonçalo Sousa ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunda Ederson soluna uzanıp topu yatarak kontrol etti.

30. dakika — Ev sahibinde Tayfur’un pasıyla araya giren Oğuz, soldan içeri sokulup dar açıdan şutunu çekti; kaleci Serhat gole izin vermedi.

34. dakika — Fenerbahçe atağında çizgiye kadar inen Greenwood savunmayı geçip altıpasa kadar sokuldu; yakın mesafeden çekilen şutta Serhat ayaklarıyla topu kornere gönderdi.

44. dakika — İrfan Can’ın ara pasıyla hareketlenen Levent’in sol kanattan ortasında Lukaku kayarak müdahale ile topu ağlara gönderdi; hakem Kadir Sağlam elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.

takım kadroları ve notlar:

Stat: Kocaeli Stadyumu

Hakemler: Kadir Sağlam, Anıl Usta, Murat Altan

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Anfernee Dijksteel, Matej Maglica, Rigoberto Rivas, Berkan Kutlu, Mahamadou Sissoho, Tayfur Bingöl, Gonçalo Sousa, Makana Baku, Daniel Agyei

Yedekler: Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Emir Ortakaya, Tobias Gulliksen, Metehan Altunbaş, Mustafa Ege Bilim, Fatihhan Demir, Onur Öztonga, Bedirhan Yıldız, Florian Aye

Teknik direktör: Selçuk İnan

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Romelu Lukaku

Yedekler: Mert Günok, Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan Yandaş, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Vedat Muriqi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Ognjen Mimovic, N’Golo Kante

Teknik direktör: Emre Belözoğlu

Sarı kart: Rigoberto Rivas (Kocaelispor)

İlk yarıda maçın belirleyici unsurları kalecilerin kritik kurtarışları ve savunma disiplinleri oldu. İkinci yarıda her iki takım da gol arayışlarını sürdürecek; özellikle duran toplar ve kanatlardan gelecek ataklar sonucu belirleyici olabilir.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12. HAFTASINDA KOCAELİSPOR, FENERBAHÇE’Yİ AĞIRLIYOR. KARŞILAŞMANIN İLK YARISI GOLSÜZ EŞİTLİKLE TAMAMLANDI.