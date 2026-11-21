Ali Çamlı: Kayserispor'u yeniden Süper Lig'e taşıma sözü

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Kayserispor sahasında Sarıyer'i 3-1 mağlup etti. Maçın ardından konuşan Kulüp Başkanı Ali Çamlı, skordan memnun olduğunu ve takımın hedefe ulaşma iradesinde eksik bir şey olmadığını ifade etti.

Çamlı, maçın ardından yaptığı açıklamada "Kayserispor’un yeri Süper Lig" diyerek kulübün amacını net şekilde ortaya koydu ve takımın ligde gösterdiği ciddiyet ile hırsın başarı getireceğini belirtti.

Başkan, milli aradan önce Ümraniyespor karşısında yaşanan sonucu "yol kazası" olarak nitelendirdi ve futbolda gevşemenin anında cezalandırıldığını hatırlattı. "Kesin 3-0 bitti dediğimiz maçta 3-1 bitti. Ancak olsun aynı ciddiyet ve hırsla bu takım hedefine ulaşacak" sözleriyle eklemelerde bulundu.

Başkanın değerlendirmesi:

Çamlı, kulübün hedefinden sapmayacağını vurgulayarak, "Ben bunu başından beri söylüyorum. Bu takımı misafir bulunduğu 1. Lig’den ev sahibi olduğu Süper Lig’e döndürene kadar Kayserispor Başkanı olarak işimi yapmaya devam edeceğim." dedi. Teknik heyeti ve futbolcuları tebrik ederek, takımda olumsuz giden hiçbir şeyin olmadığını belirtti.

Maçtaki değişikliklere de değinen Çamlı, ikinci yarının son 15 dakikasında oyuna giren oyuncuların hazır tutulmasının amaçlandığını; bu yüzden ilk yarıdaki oyunun ikinci yarıda tam olarak görülmeyebileceğini fakat 3-0 öndeyken skoru korumanın önemine dikkat çekti.

Taraftar çağrısı ve şampiyonluk hedefi:

Başkan, şehrin desteğine vurgu yaparak "Şehrin de artık stadı doldurması lazım" çağrısında bulundu ve ilk yarıdaki oyunu izlemeye doyamadığını söyledi. Seyirci, teknik heyet ve oyunculara teşekkür etti.

Çamlı, Kayseri halkının katkılarına dikkat çekerek katkı biçimlerini şöyle sıraladı: kimi maddi destek sağlıyor, kimi dua ediyor, kimi tribünde destek veriyor, kimi de pozitif motivasyon sağlıyor. "Biz biriz ve beraberiz. Büyük Kayseri’yiz" mesajını verdi ve birlik içinde takımın yeniden şampiyon yapılacağını vurguladı.

Sonuç olarak Kayserispor 3-1'lik galibiyetle yoluna devam ederken, yönetimden gelen mesaj net: takımın hedefi Süper Lig ve bu hedefe ulaşmak için hem kulüp hem şehir seferber olacak.

KAYSERİSPOR’UN SARIYER’İ 3-1 MAĞLUP ETTİĞİ MAÇIN ARDINDAN AÇIKLAMA YAPAN KAYSERİSPOR KULÜP BAŞKANI ALİ ÇAMLI, SKORDAN MEMNUN OLDUKLARINI SÖYLEYEREK, "KAYSERİSPOR’UN YERİ SÜPER LİG" DEDİ.