germencik ve incirliova için 56 bin metrelik içme suyu dönüşümü

Germencik ve İncirliova için kapsamlı su yatırımı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin içme suyu altyapısını baştan sona yenileyecek büyük bir projeyi hayata geçiriyor. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışma kapsamında bölgeye 56 bin 401 metre yeni içme suyu hattı döşenecek; günlük yaklaşık 18 bin metreküplük su iletimi hedefleniyor. Yatırım, mevcut sistemin kapasitesini artırmayı ve mahallelere güvenilir, kesintisiz su sağlamayı amaçlıyor.

projenin kapsamı:

Proje, Efeler ilçesinden Germencik’e uzanan kapsamlı bir iletim sistemi kurmayı öngörüyor. Su, İkizdere Barajı ve ASKİ Balıkköy İçme Suyu Arıtma Tesisi kaynaklarından temin edilerek yeni iletim hatları, depolar ve terfi merkezleri aracılığıyla dağıtılacak. Çalışma boyunca farklı çap ve türlerde toplam 56 bin 401 metre boru hattı inşa edilecek.

Boru dağılımı teknik olarak şu şekilde planlandı: 8 bin 945 metre 100 mm, 4 bin 754 metre 150 mm, 3 bin 962 metre 250 mm ve 786 metre 300 mm olmak üzere toplam 18 bin 447 metre düktil boru; ayrıca 17 bin 176 metre 400 mm, 1 bin 531 metre 600 mm, 17 bin 932 metre 700 mm ve 1 bin 316 metre 1000 mm olmak üzere toplam 37 bin 955 metre çelik boru kullanılacak.

depolar, terfi merkezleri ve yapısal altyapı:

Çalışmalarla eş zamanlı olarak 4 adet terfi merkezi kurulacak ve toplam 6 adet içme suyu deposu inşa edilecek. Depoların hacimleri planlamada çeşitlilik gösteriyor: ikisi 300 m, ikisi 500 m, biri 1000 m ve biri 2000 m hacminde olacak. Ayrıca proje kapsamında 10 branşman yapısı ve 164 küçük sanat yapısı da yer alıyor. Bu yatırımlar, iletim kapasitesini artırarak suyun mahallelere daha güvenli ve kesintisiz ulaştırılmasını sağlayacak.

hedeflenen bölgeler ve uygulama:

Başkan Özlem Çerçioğlu talimatıyla başlatılan yatırım, Germencik merkez ve kırsal alanlarla İncirliova’nın bir dizi mahallesini kapsıyor. Germencik’te projenin faydasına sunulacak mahalleler arasında Balatçık, Camikebir, İstasyon, Mesudiye, Park, Yedi Eylül, Yeni, Ömerbeyli, Kızılcagedik, Alangüllü, Hıdırbeyli, Neşetiye, Kızılcapınar, Ortaklar, Üzümlü, Karaağaçlı, Reisköy ve Turanlar yer alıyor. İncirliova’da ise Karabağ, Dereağzı, Atatürk, Cumhuriyet, Gerenkova, Hürriyet, İstiklal, Kurtuluş, Sandıklı ve Zafer mahalleleri yeni iletim hatlarından yararlanacak.

Proje, bölgenin bugünü kadar geleceğine de hizmet edecek şekilde planlandı. Yatırım tamamlandığında, milyonlarca metreküplük suyun dağıtımı için güçlü, modern ve güvenilir bir altyapı oluşturulmuş olacak ve yerel yerleşim alanlarının su güvenliği önemli ölçüde güçlenecek.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR’DEN GERMENCİK’E 56 KİLOMETRELİK YATIRIM