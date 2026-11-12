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Kuşadası'nda parklarda kapsamlı temizlikle ara tatile hazırlık

Kuşadası Belediyesi, 9 günlük ara tatil öncesi Fatma Özel Arabul ve Altın Güvercin parkları başta olmak üzere kentteki oyun alanlarını detaylıca temizliyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:32

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kuşadası'nda parklarda kapsamlı temizlikle ara tatile hazırlık

Kuşadası'nda parklarda kapsamlı temizlikle ara tatile hazırlık

Kuşadası Belediyesi, okullarda başlayacak olan 9 günlük ara tatil öncesinde kent genelindeki parklarda kapsamlı temizlik ve hijyen çalışması başlattı. Çalışmalar, çocukların ve ailelerin yoğun olarak kullandığı alanların güvenli ve temiz kalmasını sağlamak üzere planlandı.

çalışmanın kapsamı:

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ilk çalışmaya Kadınlar Denizi Mahallesi'nden başladı. Ekipler, öncelikle Fatma Özel Arabul Parkı ve Altın Güvercin Müzik Parkında yoğunlaşarak oyun grupları, kauçuk zeminler, yürüyüş yolları, oturma alanları ve kent mobilyalarını detaylı şekilde temizledi. Özellikle çocukların sık temas ettiği yüzeyler tazyikli ve deterjanlı suyla yıkanarak toz ve kirden arındırıldı.

amaç ve uygulama planı:

Belediye, tatil boyunca açık alanlarda yaşanması beklenen yoğunluğu dikkate alarak temizlik ritmini artırdı. Çalışmaların amacı, vatandaşların daha temiz, sağlıklı ve güvenli ortamlarda vakit geçirmesini sağlamak olarak açıklandı. Plan dahilinde, başlatılan uygulamanın kent genelindeki diğer park ve yeşil alanlarda da sürdürüleceği belirtildi.

Yetkililer, aileleri ve çocukları parklarda kurallara uymaya davet ederek temizlik sonrası düzenin korunmasının önemine vurgu yaptı. Temizlik çalışmaları hem görünür kirlerin giderilmesini hem de oyun alanlarının hijyen standartlarına uygun hale getirilmesini hedefliyor.

Çalışmanın devamında ekiplerin periyodik kontroller gerçekleştirerek ihtiyaç duyulan alanlarda yenileme ve bakım çalışmaları yapması planlanıyor. Böylece ara tatil süresince Kuşadası'ndaki parkların ziyaretçilere hazırlanmış, güvenli ve temiz şekilde sunulması amaçlanıyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ, 9 GÜNLÜK ARA TATİL ÖNCESİNDE ÇOCUKLARIN VE AİLELERİN YOĞUN OLARAK KULLANDIĞI...

KUŞADASI BELEDİYESİ, 9 GÜNLÜK ARA TATİL ÖNCESİNDE ÇOCUKLARIN VE AİLELERİN YOĞUN OLARAK KULLANDIĞI PARKLARDA KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLATTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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