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Nazilli'de Ata tohumlarıyla üretilen fideler vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir, Ata Tohumlarından üretilen marul, lahana, karnabahar ve brokoli fidelerini Nazilli'de dağıttı; amaç geleceğe tohum bırakmak.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Nazilli'de Ata tohumlarıyla üretilen fideler vatandaşlarla buluştu

Aydın Büyükşehir'in ata tohumları çalışması:

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ata Tohumlarının korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hedefiyle sürdürdüğü çalışmaları hız kesmeden devam ettiriyor. Belediyeye ait fidanlıklarda tamamen Ata tohumlarından üretilen fideler, kent genelinde vatandaşlarla buluşturuluyor. Üretim ve dağıtım süreci, yerel tarım kültürünün yaşatılması ve doğal üretime erişimin desteklenmesine odaklanıyor.

fide dağıtımı ve yerel tepkiler:

Nazilli'de gerçekleştirilen dağıtımda marul, lahana, karnabahar ve brokoli fideleri vatandaşlara teslim edildi. Fideleri alanlar, kendi bahçelerinde sağlıklı, doğal ve güvenilir ürün yetiştirme fırsatı bulduklarını belirterek belediye çalışmalarına teşekkür etti. Yerel halkın memnuniyeti, projenin toplumda karşılık bulduğunu gösteriyor.

süreç ve hedeflenen yaygınlık:

Özlem Çerçioğlu dağıtımın süreceğini vurguladı: Ata Tohumlarından ürettiğimiz fideleri kentimizin dört bir yanında vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Çalışmalarımızla Ata Tohumlarının gelecek nesillere ulaştırılmasını sağlıyor, hemşehrilerimize kendi bahçelerinde üretim yapma imkanı sunuyoruz. Tüm ilçelerimizde dağıtımlarımıza devam edeceğiz

NAZİLLİ’DE BİNLERCE FİDE VATANDAŞLARA DAĞITILDI

NAZİLLİ’DE BİNLERCE FİDE VATANDAŞLARA DAĞITILDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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