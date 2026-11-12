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Haliliye'deki 300 Evler kentsel dönüşüm alanı dev bir parka dönüşecek

Meclis oy birliğiyle Haliliye'deki 300 Evler arazisini 117.500 m²'lik yeşil alana dönüştürdü; 113.200 m² park ve 4.200 m² spor alanı yapılacak.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 13:42

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EDİTÖR: Aslı Han

Haliliye'deki 300 Evler kentsel dönüşüm alanı dev bir parka dönüşecek

meclis kararında neler yer aldı:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın talebiyle gündeme gelen Haliliye ilçesindeki 300 Evler arazisinin kullanımına ilişkin plan değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı 2. Meclis Oturumu'nda ele alındı. Toplantıya Başkan Vekili Ahmet Aksoy başkanlık etti ve ilgili talep oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemde, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği yer aldı. Meclisin onayıyla birlikte arazinin önceki konut ve ticaret amaçlı planlamasından vazgeçilerek yeşil alan olarak ilan edilmesine karar verildi.

planın içeriği ve alan dağılımı:

Meclis kararıyla 300 Evler arazisinde toplam 117 bin 500 metrekarelik yeşil alan oluşturulacak. Bu alanın 113 bin 200 metrekaresi park, 4 bin 200 metrekaresi ise spor alanı olarak planlandı. İmar planı değişikliğinin resmiyet kazanmasının ardından park projesi hazırlanacak ve proje tamamlandığında yapım çalışmalarına başlanacak.

Bilindiği gibi, söz konusu arazi 2017 yılında Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı ilan edilerek yıkımı gerçekleştirilen Refahiye Mahallesi sınırları içindeydi. Yeni karar, alandaki kullanım önceliğini kamuya açık yeşil donatıya kaydırıyor.

meslek odalarının değerlendirmesi:

Kararın açıklanmasının ardından TMMOB Mimarlar Odası Şanlıurfa Şubesi Başkanı Pirkan Kılıç, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Şanlıurfa Bölge Temsilciliği ve TMMOB Şehir Plancıları Odası Şanlıurfa eski İl Temsilcisi Mehmet Selim Açar alınan karardan memnuniyet duyduklarını belirterek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.

Meclis onayının ardından atılacak adımlar arasında park projesinin hazırlanması ve uygulama çalışmalarına başlama yer alıyor; şehirdeki yeşil alan ihtiyacına cevap verecek bu girişimin kent planlaması açısından önemli bir adım olduğu vurgulanıyor.

BELEDİYE MECLİSİNDEN YEŞİL ALANA ONAY

BELEDİYE MECLİSİNDEN YEŞİL ALANA ONAY

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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