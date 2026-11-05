Germencik'te çok noktalı operasyonda esrar, mühimmat ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 04 Kasım 2026 tarihinde Germencik İstasyon Mahallesi'nde dört farklı adrese eş zamanlı arama yaptı. Operasyonda birden fazla türde uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ile mühimmat ele geçirildi.

Operasyon ve ele geçirilenler:

Aramalarda 250 gram kubar esrar, 20 gram kenevir tohumu ve 1 adet bong aparatı bulundu. Silah ve mühimmat olarak ise 1 adet tabanca, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 34 adet 9x19 mm mühimmat ve 36 adet 12 kalibre fişek ile 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Şüpheliler ve adli süreç:

Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden G.Ö. (36) ve A.M. (31) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şahıslar kapalı ceza infaz kurumuna teslim edildi ve soruşturma işlemleri devam ediyor.

GERMENCİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU