germencik'te turistleri taşıyan otobüsle midibüs çarpıştı: 2 ölü, 9 yaralı

Germencik sınırlarında tur otobüsü ile midibüs çarpıştı

Aydın-İzmir otobanı Germencik ilçe sınırları içinde meydana gelen kazada, İzmir Havalimanı'ndan turistleri alan bir tur otobüsü ile bir midibüsün çarpışması sonucu her iki araç da yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Olayda midibüste bulunan 2 Türk vatandaşı hayatını kaybetti, otobüste bulunan ve Polonyalı olduğu belirtilen turist grubundan 9 kişi yaralandı.

kaza ve araçların durumu:

İddialara göre kaza, tur otobüsü Aydın istikametine seyrederken meydana geldi; çarpışmanın sebebi olarak sürücülerden birinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi gösterildi. Çarpışmanın ardından her iki araç da yol kenarındaki ağaçlık alana sürüklendi ve büyük hasar oluştu. Kazada hayatını kaybedenlerin midibüste olduğu, yaralananların ise otobüsteki yolculardan oluştuğu belirtildi.

müdahale ve soruşturma:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve hastaneye kaldırıldı; yetkililer yaralıların durumunun iyi olduğunu bildirdi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları devam ediyor.

AYDIN-İZMİR OTOBANI ÜZERİNDE TURİSTLERİ TAŞIYAN YOLCU OTOBÜSÜ İLE BİR MİDİBÜSÜN ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE 2 TÜRK VATANDAŞI HAYATINI KAYBEDERKEN POLONYALI OLDUĞU BELİRTİLEN TURİST GRUBUNDAN 9 KİŞİ YARALANDI. YARALILARIN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ.