Germencik'te üstyapı seferberliği: Bankacılar Sokak tamam, Nasuh Sokak'ta çalışmalar sürüyor

Çalışmaların kapsamı:

Aydın'ın Germencik ilçesinde Germencik Belediyesi ilçe genelinde ulaşım konforunu ve yol güvenliğini artırmak amacıyla üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Program kapsamında öncelik verilen sokaklardan olan Bankacılar Sokaktaki parke taşı döşeme işleri tamamlandı; aynı zamanda Nasuh Sokakta da parke çalışmalarında önemli ilerleme sağlandı.

Belediye yetkilileri, tamamlanan ve devam eden işleri titizlikle yöneterek vatandaşların günlük ulaşımlarında konfor artışı ve yol güvenliği hedeflediklerini belirtiyor. Yapılan çalışmalarda yerel ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, drenaj ve yol yüzeyi düzenlemelerine de dikkat edildiği bildirildi.

Başkanın yerinde incelemesi:

Burak Zencirci, her iki sokakta yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Zencirci, "Bankacılar Sokak ve Nasuh Sokak’ta parke taşı yapım çalışmalarımızı yerinde inceledik. Bankacılar Sokak yol yapımlarımız tamamlandı, Nasuh Sokak’ta da sona geldik. Konforlu ve güvenli bir ulaşım üst yapısı sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Yetkililer, yürütülen üstyapı faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından bölge sakinlerinin günlük yaşam ve ulaşımlarında hissedilir bir iyileşme beklediklerini; eksik kalan işler için ise program dahilinde ekiplerin sahada çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

AYDIN’IN GERMENCİK İLÇESİNDE BELEDİYE TARAFINDAN SÜRDÜRÜLEN YOL YENİLEME ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BANKACILAR SOKAK’TAKİ PARKE TAŞI DÖŞEME İŞLEMLERİ TAMAMLANIRKEN, NASUH SOKAK’TA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.