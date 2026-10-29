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Cumhuriyet töreninde bayılan öğrenciye protokolden ilk müdahale

Afyonkarahisar'da 29 Ekim töreninde bayrak taşıyan kız öğrenci fenalaştı; doktor vekil Hasan Arslan ile il başkanı Özgür Kavak müdahale etti.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:16

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EDİTÖR: Serkan Varol

Cumhuriyet töreninde bayılan öğrenciye protokolden ilk müdahale

Cumhuriyet töreninde bayılan öğrenciye protokolden ilk müdahale

Afyonkarahisar'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninde, protokolde yer alan bir kız öğrenci aniden fenalaşarak yere yığıldı. Tören Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Salonu'nda yapılırken olay, bayrak ve flama taşıyan öğrenciler arasındaki birinin sağlık sorunu yaşamasıyla gerçekleşti.

Tören anı ve ilk müdahale:

Öğrencinin kalkamadığını fark eden protokoldekiler arasında bulunan doktor olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan ile AK Parti İl Başkanı Özgür Kavak, yerlerinden kalkarak öğrenciye ilk müdahaleyi yaptı. Bu müdahale sırasında töreni yöneten Vali Dr. Naci Aktaş konuşmasına ara vererek öğrencinin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Sağlık ekipleri ve alandan çıkarılma:

Öğrenci, öğretmenleri ve arkadaşlarının da yardımıyla tören alanından çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti ve öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Müdahalenin protokoldekiler tarafından hızlı şekilde yapılması, olası risklerin azaltılmasına katkı sağladı.

Törende ayrıca bazı kamu görevlilerinin, gazetecilerin görüntü almasına tepki göstererek çekimi engellemeye çalıştığı görüldü. Olayla ilgili yetkililerce yapılan ilk müdahale ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından süreç takip edildi.

AFYONKARAHİSAR’DA DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI SIRASINDA BAYRAK TAŞIYAN BİR...

AFYONKARAHİSAR’DA DÜZENLENEN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI SIRASINDA BAYRAK TAŞIYAN BİR KIZ ÖĞRENCİ ANİDEN YERE YIĞILARAK BAYILDI. ÖĞRENCİYE İLK MÜDAHALEYİ DOKTOR OLAN AK PARTİ AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ HASAN ARSLAN İLE AK PARTİ İL BAŞKANI ÖZGÜR KAVAK YAPTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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