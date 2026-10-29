Cumhuriyet coşkusunu hedefe taşıdılar: Eskişehir'de havalı silahlar kupası

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Havalı Silahlar Atıcılık Kupası, Porsuk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Organizasyon, bayramın anlam ve önemine uygun bir atmosferde tamamlandı.

yarışma atmosferi:

Müsabakalarda genç sporcular, hedefe en iyi atışı yapabilmek için yoğun bir odaklanma ve disiplinle yarıştı. Katılımcılar teknik becerilerini ortaya koyarken, salon boyunca hem rekabet hem de spor ruhu hissedildi. Hakemler ve organizasyon ekibi, müsabakaların akışını sağlamak için görev başındaydı.

il müdürlüğünün değerlendirmesi:

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, organizasyona katılan ve ter döken tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Etkinlik, Cumhuriyet Bayramı programının sportif ayağını güçlendirirken, gençlerin atıcılık sporuna ilgisini canlı tutmayı amaçladı.

ESKİŞEHİR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN HAVALI SİLAHLAR ATICILIK KUPASI, PORSUK SPOR SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.