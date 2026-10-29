Aydın'da 103. yıl cumhuriyet töreni gençlerin sesine yer verdi

Aydın'da 29 Ekim coşkusu

Aydın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyetin ilanının 103. yıl dönümü, Aydın Büyükşehir Belediyesi Spor ve Etkinlik Merkezi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Tören öncesi Aydın Valiliği'ndeki tebrikat programı gerçekleştirildi; salondaki program ise resmi geçit, konuşmalar ve öğrenci etkinlikleriyle sürdü.

Tebrikat töreni ve salon programı:

Programın açılışında Aydın Valisi Yakup Canbolat salondaki öğrencileri ve halkı selamladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından devam etti. Etkinlikte Aydın Valisi Dr. Osman Varol bir konuşma yaptı; Varol, konuşmasında şunları söyledi: "Cumhuriyetle birlikte, vatandaşlık bilinci eşitlik ve hukukun üstünlüğü esaslarına dayanan yeni bir devlet anlayışı inşa edilmiş, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ile milli iradenin devlet yönetimindeki yerini ve belirleyiciliğini ortaya koymuştur. Böylece milli mücadele ile kazanılan bağımsızlık Cumhuriyetin ilanı ile siyasi ve hukuki bir zemine kavuşmuş, Türk milleti geleceğini belirleme iradesini kendi elinde tutan, bağımsız bir devletin onurlu vatandaşları olarak yeni bir döneme adım atmıştır".

Öğrenciler ve kültürel etkinliklerin önemi:

Törende cumhuriyet konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri Vali Varol tarafından takdim edildi. Programda halk oyunları gösterileri ve öğrencilerin şiirleri yer aldı; etkinlikler gençlerin katılımını ve kültürel sunumları öne çıkardı. Tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Programa Aydın Valisi Osman Varol ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kutlamalar, resmi törenlerle cumhuriyetin kazanımları ve milli iradenin vurgulanmasına odaklandı.

AYDIN’DA 29 EKİM TÖRENLE KUTLANDI