Kardeşliğin nişanı: Bakü'de 29 ekim töreni ve ortak hafıza

Bakü'de 29 ekim anma töreni

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk Şehitliği’nde anma töreni gerçekleştirildi. Törene Türkiye Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Silahlı Kuvvetleri Ataşesi Tuğgeneral Ersin Dinçer, KKTC’nin Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş insanları ve büyükelçilik personeli katıldı.

Törenin akışı ve katılımcılar:

Program, Büyükelçi Birol Akgün’ün şehitlik abidesine çelenk koymasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla tören resmî bir çerçeveye oturtuldu. Katılımcılar arasında diplomatik temsilciler ve toplumun farklı kesimlerinden isimlerin hazır bulunması, törende hem resmî hem de toplumsal bir dayanışma görüntüsü oluşturdu.

Akgün'ün konuşması ve vurgulanan temalar:

Büyükelçi Akgün konuşmasında, tarihsel bağlara yapılan atıflarla iki ülke ilişkilerinin derinliğini öne çıkardı. Akgün, Kafkas İslam Ordusu’nun Azerbaycanlılarla omuz omuza verdiği mücadelenin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinin ortak hafızadaki yerinin altını çizdi. Konuşmasında, Cumhuriyet idealiyle ilelebet sürecek birlik ve dayanışma temalarını birleştirerek, bu mirasın barış, kardeşlik ve bağımsızlık ilkeleriyle şekillendiğini belirtti.

Akgün ayrıca modern dönemdeki iş birliğine de vurgu yaptı; Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev liderliğindeki siyasi iradenin, Şuşa beyannamesi çerçevesinde ilişkileri güçlendirdiğini ifade etti. Konuşmada Karabağ’da kazanılan zaferin bölgedeki halkların iradesinin gücüne işaret ettiği ve bunun barış ile adalet açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Tören, Anadolu’nun ve Azerbaycan’ın bağımsızlığı uğruna hayatını kaybedenlerin anılmasıyla sona erdi. Büyükelçi Akgün, Karabağ’ın aziz şehitlerini de anarak, dua ve saygı ifadeleriyle katılımcılara başsağlığı diledi. Etkinlik, iki ülke arasındaki kültürel ve tarihsel bağların canlı bir anımsatıcısı olarak değerlendirildi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türk Şehitliği’nde tören düzenlendi.