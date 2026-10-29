Tekirdağ'da öğrencilerin gösterileriyle dikkat çeken cumhuriyet kutlaması

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı; törene öğrenciler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

programın akışı:

Program açılışını takiben öğrenciler, günün anlam ve önemini vurgulayan şiirlerini seslendirdi. Farklı alanlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi. Ardından sahnelenen halk oyunları gösterileri, katılımcıların yoğun alkışıyla karşılandı.

cumhuriyetin ilanı canlandırması ve geçit töreni:

Etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından Cumhuriyet’in ilanını konu alan bir canlandırma sunuldu; bu gösteri izleyicilerce ilgiyle izlendi. Program, öğrencilerin gerçekleştirdiği geçit töreniyle sona erdi ve törene katılanlar kutlamaları coşkuyla takip etti.

vali soy türk'ün mesajı:

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Cumhuriyet’in ilanının 103’üncü yıl dönümünü "büyük bir gurur, coşku ve heyecanla" kutladıklarını belirtti. Soytürk, Cumhuriyet’in, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet uğruna verdiği mücadelenin zaferle sonuçlanmasının ardından ilan edildiğini ve Kurtuluş Savaşı boyunca milletin tüm imkânsızlıklara rağmen bağımsızlığından taviz vermediğini vurguladı.

Vali Soytürk konuşmasında, Cumhuriyet’in 29 Ekim 1923’te "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesiyle ilan edildiğini hatırlatarak, bunun milletin iradesine ve geleceğine sahip çıkmasının önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti. Soytürk, Cumhuriyetin birlik, bütünlük, bağımsızlık ve çağdaşlaşma kararlılığının somut bir kanıtı olduğunu belirtti ve Cumhuriyetin milletin karakteri, ruhu ve onuruyla özdeşleşmiş bir değer olduğunu sözlerine ekledi.

Düzenlenen törene Vali Recep Soytürk'ün yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Tekirdağ Garnizon Komutanı Aytuğ Yörüyüş, milletvekilleri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tekirdağ'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı