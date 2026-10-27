Gevaş'ta Atalan yakınlarında takla: iki kişi yaralandı

Kaza ve müdahale:
Van-Gevaş kara yolu Atalan Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, İ.Ç. yönetimindeki 49 ABK 635 plakalı otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların durumu:
Kaza sonucu yaralanan iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından sağlık kuruluşuna götürüldü ve tedaviye alındı.
Soruşturma:
Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı; ekipler, olayın nedenine ilişkin araştırma yürütüyor.
VAN'IN GEVAŞ İLÇESİNDE OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.
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