Gevher Nesibe'de yetişen sporcular Kayseri'ye madalya getirdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Gevher Nesibe Spor Salonu'nda ücretsiz yürütülen taekwondo faaliyetlerine katılan sporcular, hem ulusal hem de uluslararası arenada önemli başarılar elde etti. Salondan yetişen sporcular, Kayseri'nin spor başarısına katkı sağlayarak dikkat çekti.

başarılar ve madalya dağılımı:

Gevher Nesibe Spor Salonu'nda yetişen 12 sporcu, katıldıkları yarışmalarda toplam 14 madalya kazandı. Bu dereceler arasında 5 uluslararası ve 9 ulusal madalya bulunuyor. Elde edilen sonuçlar, salonda yürütülen ücretsiz çalışmaların ve antrenör katkısının somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

ziyaret ve destek mesajları:

Başarılı sporcular, antrenörleri ile birlikte Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Kayseri Taekwondo İl Temsilcisi Özben Şimşek eşliğinde Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı makamında ziyaret etti. İl Müdürü Kabakcı, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarıların devam etmesi temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak düzenlenen bu tür sportif faaliyetlerin, gençlerin spora erişimini kolaylaştırdığı ve geleceğin başarılı sporcularının yetişmesine katkı sağladığı vurgulandı. İl müdürlüğü yetkilileri, benzer programlarla yeni başarılara imza atılmasının hedeflendiğini belirtti.

GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE GEVHER NESİBE SPOR SALONU'NDA ÜCRETSİZ OLARAK DÜZENLENEN TAEKWONDO FAALİYETLERİNE KATILAN SPORCULAR, ULUSAL VE ULUSLARARASI MÜSABAKALARDA ELDE ETTİKLERİ DERECELERLE KAYSERİ'NİN GURURU OLDU.