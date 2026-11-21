Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3. Grup'ta ligin 7. haftasında Kayseri derbisi futbolseverlerin karşısına çıkıyor. Kayseri Şekerspor ile Kocasinan Şimşekspor arasındaki mücadele, iki takımın zirve iddiası için belirleyici bir randevu niteliği taşıyor.

maç bilgileri:

Karşılaşma 22 Kasım Pazar günü Sümer Stadı'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak. Müsabakada düdüğü hakem Abdulbaki Özküçük çalacak.

takım durumları:

Kayseri Şekerspor, 15 puanla ligde 3. sırada yer alıyor; Kocasinan Şimşekspor ise 12 puanla 4. sırada bulunuyor. Her iki ekip de derbi hazırlıklarını tamamlayarak maçı beklemeye geçti ve karşılaşmanın yüksek bir rekabet düzeyinde geçmesi öngörülüyor.

PROFESYONELLİĞE GEÇİŞ LİGİ (PGL) 3. GRUPTA PAZAR GÜNÜ OYNANACAK KAYSERİ DERBİSİNDE KAYSERİ ŞEKERSPOR İLE KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR KARŞI KARŞIYA GELECEK.