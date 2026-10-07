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Gezen Sinema Tırı Duraklar Köyü'nde çocuklara sinema kapılarını açtı

Gezen Sinema Tırı, Düzce Duraklar Köyü'nde Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu ve Ömer Dinçer İlkokulu öğrencilerine film gösterimi yaptı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:56

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Gezen Sinema Tırı Duraklar Köyü'nde çocuklara sinema kapılarını açtı

Etkinlik köy okullarında gerçekleşti:

Köy okullarındaki öğrencileri sinemayla buluşturan Gezen Sinema Tırının üçüncü durağı, Düzce Merkez'e bağlı Duraklar Köyü oldu. Etkinlik kapsamında Şehit Yalçın Güzeler Ortaokulu ve Ömer Dinçer İlkokulu öğrencileri için düzenlenen gösterimde çocuklar arkadaşlarıyla birlikte film izleyerek sinema deneyimi yaşadı.

Organizasyon ve destek:

Program, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle gerçekleştirildi. Etkinlik, Düzce Valiliği koordinasyonunda, Özel İdare ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi. Gösterime ayrıca İl Genel Meclis Üyesi Asım Keleş de katılarak çocuklarla buluştu.

Amaç ve geleceğe yönelik adımlar:

Etkinliğin amacı, öğrencilerin kültür ve sanat faaliyetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sinema deneyimini erişilmez olmaktan çıkarmak olarak belirtildi. Gezen Sinema Tırı programı kapsamında Düzce'nin farklı köy okullarına da ulaşmaya devam edecek ve benzer gösterimler aracılığıyla daha fazla çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

KÖY OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİ SİNEMAYLA BULUŞTURAN “GEZEN SİNEMA TIRI”NIN ÜÇÜNCÜ DURAĞI, DÜZCE...

KÖY OKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİ SİNEMAYLA BULUŞTURAN “GEZEN SİNEMA TIRI”NIN ÜÇÜNCÜ DURAĞI, DÜZCE MERKEZ’E BAĞLI DURAKLAR KÖYÜ OLDU. ŞEHİT YALÇIN GÜZELER ORTAOKULU VE ÖMER DİNÇER İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ ETKİNLİK KAPSAMINDA FİLM İZLEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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