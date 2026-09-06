Gezi teknesinin dikkati hayat kurtardı: Meriç'te köprüden düşen kişi kurtarıldı

Edirne'de köprüden düşme anı ve hızlı müdahale

Edirne'de Meriç Nehri üzerinde meydana gelen olayda, bir vatandaş henüz belirlenemeyen bir nedenle köprüden nehre düştü. Bölgede gezi turu yapan bir teknenin içindekiler durumu fark ederek müdahale etti. Teknedekilerin dikkati sayesinde şahıs sudan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

kurtarma anı ve görüntüler:

Olay anı, gezi teknesindeki bir kişinin cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde tekne personeli ve yolcuların birlikte hareket ederek suya düşen kişiyi tekneye yaklaştırdığı ve ardından sudan çıkarmaya çalıştıkları görülüyor. Görgü tanıklarının hızlı davranışı, kurtarma sürecinin önemli bir parçası oldu.

soruşturma ve sağlık durumu:

Kurtarılan vatandaş, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı ve düşmenin nedenine ilişkin bilgilerin araştırıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EDİRNE'DE KÖPRÜDEN MERİÇ NEHRİ'NE DÜŞEN BİR VATANDAŞ, BÖLGEDE GEZİ TURU YAPAN TEKNE TARAFINDAN KURTARILDI. ŞAHSIN NEHRE DÜŞME VE KURTARILMA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.