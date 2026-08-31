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Giresun'da sağanak altyapıyı sarstı: 2 milyon 261 bin 700 liralık zarar

Giresun'da kuvvetli sağanak sonrası 20 kişi tahliye edildi, köy yolları kapandı, binlerce abonenin iletişimi kesildi ve 2,261,700 lira zarar tespit edildi.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Giresun'da sağanak altyapıyı sarstı: 2 milyon 261 bin 700 liralık zarar

saha müdahalesi ve koordinasyon:

Giresun'da son günlerde etkili olan kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağışlar, il genelinde yaşamı olumsuz etkiledi. Giresun Valiliği koordinesinde, AFAD, belediye ve diğer ilgili kurumların ekipleriyle müdahale, yol açma ve arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Destek amaçlı olarak İstanbul AFAD, Afyonkarahisar AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri görevlendirildi. Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen 24 saat esasına göre sahada çalışıyor.

sahada kurtarma operasyonları:

Arama-kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda mahsur kalan 20 vatandaş güvenli bölgelere tahliye edildi. Espiye ilçesine bağlı Aralıcak köyünde fındık bahçesinde mahsur kalan 6 kişi de ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bölgede çalışan fındık işçileri, olası risklere karşı tedbir amacıyla güvenli alanlara nakledildi ve genel güvenlik değerlendirmeleri yapıldı.

ihbarlar ve ekip yoğunluğu:

112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşan toplam 102 ihbardan 57'si sel ve su baskını, 9'u heyelan, 11'i mahsur kalma, 3'ü kaya düşmesi ve 22'si diğer olaylar olarak kaydedildi.

Olumsuz hava şartlarının etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla il genelinde 4.126 personel, 640 araç ve 207 iş makinesi aktif görev yapıyor.

ulaşım ve altyapıda yaşanan aksaklıklar:

Yağışlar sonucu meydana gelen heyelanlar ulaşımı olumsuz etkiledi; güvenlik gerekçesiyle Yağlıdere-Espiye kara yolu ulaşıma kapatıldı. Espiye'de 8, Dereli'de 2 olmak üzere toplam 10 köy yolu kapalı bulunuyor ve ekipler yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışıyor.

Elektrik, internet ve telefon altyapısında da kesintiler yaşandı: 26 köy ve mahallede toplam 4.434 aboneye elektrik verilemedi, 275 internet ve 254 telefon abonesinin iletişimi kesildi. Bulancak ilçesinde 2 baz istasyonunda arıza meydana geldi ve ekipler müdahale ediyor.

hasar tespiti:

Giresun Defterdarlığına bağlı zarar tespit ekiplerinin ilk incelemelerinde 12 konut, 4 iş yeri ve 1 araçta hasar tespit edildi. Toplam ilk zarar tutarı 2 milyon 261 bin 700 lira olarak kaydedildi.

Valilik ve ilgili kurumlar, hem kısa vadeli müdahaleler hem de yeniden yapılanma ve onarım çalışmaları için planlamalarını sürdürüyor; ekiplerin ulaşım, altyapı ve arama-kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

SAHA ÇALIŞMALARINA DESTEK AMACIYLA İSTANBUL AFAD, AFYONKARAHİSAR AFAD VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR...

SAHA ÇALIŞMALARINA DESTEK AMACIYLA İSTANBUL AFAD, AFYONKARAHİSAR AFAD VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ DE GİRESUN’A GÖREVLENDİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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