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Giriş çıkışlarda sıkı takip: Bilecik'te jandarma 397 kişiyi kontrol etti

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, 11 okul çevresi ve giriş-çıkışlarda düzenlediği denetimde 397 şahsı, 159 aracı ve 13 servis aracını kontrol etti.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Giriş çıkışlarda sıkı takip: Bilecik'te jandarma 397 kişiyi kontrol etti

Giriş çıkışlarda sıkı takip: Bilecik'te jandarma 397 kişiyi kontrol etti

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, il genelindeki okulların çevrelerinde güvenlik ve asayiş tedbirlerini artırdı. Yapılan uygulamada okul giriş-çıkışlarında hem öğrencilerin hem de okul personelinin güvenliğini sağlamak amacıyla kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Uygulamanın kapsamı:

Denetimler kapsamında 11 okul, 13 okul servis aracı, 397 şahıs ve 159 araç kontrol edildi. Ekipler, çevresel güvenliği sağlamak için kimlik sorgulaması ve araç incelemesi gibi rutin prosedürleri uyguladı.

Güvenlik amaçlı atılan adımlar:

Jandarma ekiplerinin çalışması, okul çevrelerinde olası huzursuzlukların ve aranan şahısların tespit edilmesini amaçladı. Yapılan denetimlerde tespit edilen hususlara göre gerekli tedbirler alındı ve eğitim kurumlarının emniyeti öncelikli tutuldu.

Yetkililer, okul döneminin devamında da benzer denetimlerin sürdürüleceğini belirterek vatandaşların ve okul personelinin güvenliğinin sağlanmasının öncelikli olduğunu vurguladı.

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM: 397 ŞAHIS KONTROL EDİLDİ

BİLECİK’TE OKUL ÇEVRELERİNDE SIKI DENETİM: 397 ŞAHIS KONTROL EDİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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