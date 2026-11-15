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Şanlıurfa'da piyasaya sürülmeden yakalandı: 526 kaçak cep telefonu

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 526 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 18:16

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa'da piyasaya sürülmeden yakalandı: 526 kaçak cep telefonu

Operasyonun ayrıntıları:

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ilçesinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, belirlenen bir iş yerine düzenledikleri operasyonda arama yaptı ve çok sayıda elektronik malzeme ele geçirdi.

ele geçirilen malzemeler ve değeri:

Aramada 526 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Ele geçirilen telefonların piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon lira olduğu değerlendirildi.

adli süreç ve soruşturma:

Operasyon kapsamında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

ŞANLIURFA&#039;DA 12 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 526 KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

ŞANLIURFA'DA 12 MİLYON LİRA DEĞERİNDE 526 KAÇAK CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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