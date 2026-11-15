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Malatya Yeşilyurt sahasında gol fırtınası estirdi: Adaletgücü 6-2 mağlup

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Malatya Yeşilyurt Spor, 12. haftada Adaletgücü'nü 6-2 mağlup ederek etkili hücum performansı gösterdi ve önemli üç puanı aldı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 18:31

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Malatya Yeşilyurt sahasında gol fırtınası estirdi: Adaletgücü 6-2 mağlup

maçın özeti:

TFF 3. Lig 3. Grup'un 12. haftasında Malatya Yeşilyurt Spor, sahasında konuk ettiği Adaletgücü Spor Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Karşılaşma, erken goller ve hızlı tempo ile öne çıktı; konuk ekip ilk yarıda iki kez öne geçse de ev sahibi güçlü yanıt vererek maçı farklı kazandı.

goller ve dakikalar:

Maça hızlı başlayan Adaletgücü'nde Mustafa Akandemir, 9. dakikada fileleri havalandırdı ve 34. dakikada ikinci golünü kaydederek skoru 2-0 yaptı. Malatya Yeşilyurt Spor, Mustafa Alşimşek'in 28. ve 39. dakikalarda attığı gollerle ilk yarıyı 2-2 berabere tamamladı. İkinci yarıda ev sahibi üstün oynadı; 48. dakikada Enes Nalbantoğlu ile 3-2 öne geçen Malatya, 61. ve 71. dakikalarda Muhammed Enes Yılmaz'ın golleriyle skoru 5-2'ye taşıdı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Seyit Alperen Ayyıldız farkı arttırarak maç sonucunu 6-2 olarak belirledi.

oyun analizi ve sonuç:

Maç, Adaletgücü'nün erken baskısıyla başladı fakat Malatya Yeşilyurt'un reaksiyonu ve hücum etkinliği ikinci yarıda belirleyici oldu. Ev sahibi ekip, özellikle kenar ve pas organizasyonlarında rakibine üstünlük kurarak arka arkaya goller buldu. Muhammed Enes Yılmaz'ın iki golü ve son dakikadaki Ayyıldız'ın golü, Malatya'nın farklı galibiyetini perçinledi. Bu sonuçla Malatya Yeşilyurt Spor sahasında değerli üç puanı aldı.

MALATYA YEŞİLYURT SPOR, ADALETGÜCÜ’NÜ 6-2 MAĞLUP ETTİ

MALATYA YEŞİLYURT SPOR, ADALETGÜCÜ’NÜ 6-2 MAĞLUP ETTİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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