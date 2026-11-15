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Jandarma 24 kayıp vatandaşın bulunup ailelerine kavuşmasını sağladı

Jandarma sorumluluk bölgelerinde yürütülen operasyonlarla 24 kayıp vatandaşı, 1.049 personel ve 36 arama köpeğiyle sevdiklerine kavuşturdu.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 17:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Jandarma 24 kayıp vatandaşın bulunup ailelerine kavuşmasını sağladı

jandarma bulguları ve bildirimi:

Jandarma Genel Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde kayıp olarak aranan 24 vatandaşın arama kurtarma çalışmaları sonucunda bulunarak sevdiklerine kavuşturulduğunu açıkladı. Kurumun sosyal medya paylaşımında yürütülen faaliyetlerin azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı ve arama çalışmalarında yoğun personel ile ekipman desteği sağlandığı belirtildi.

operasyonun kapsamı:

Açıklamaya göre, çalışmalarda toplam 1.049 personel görevlendirildi ve operasyona 36 iz takip, kadavra ve operasyon köpeği katıldı. Jandarma, arama kurtarma faaliyetlerini gece gündüz sürdürerek kayıp vatandaşların bulunup ailelerine teslim edilmesini sağladığını ifade etti; kurum paylaşımında "Kayıp vatandaşlarımızı sevdiklerine kavuşturuyoruz." ifadesine yer verildi.

görev dağılımı ve katılan unsurlar:

Paylaşımda yer alan detaylı unsurlar şu şekilde sıralandı: 2 Jandarma İHA, 25 Jandarma Asayiş Komando/Komando/JÖH Timi, 124 Jandarma Asayiş Timi, 4 JAK Timi, 4 Trafik Timi, 4 TEM Unsuru, 35 JASAT Timi, 20 İstihbarat Unsuru, 3 KOM Unsuru, 95 Güvenlik Korucusu, 6 AFAD Ekibi ve 3 UMKE Ekibi (9 personel) olmak üzere toplam bin 49 personel görevlendirildiği kaydedildi. Ayrıca arama kurtarma çalışmalarında kullanılan 36 köpeğin de faaliyete katıldığı belirtildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, kayıp vakalarındaki yerel koordinasyonu güçlendirip ekip çeşitliliğini artırarak benzer olaylara müdahale kapasitesini korumayı amaçladıklarını vurguladı. Kurumun açıklaması, ailelerle yeniden kavuşmaların sağlandığını ve arama kurtarma süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

Jandarma Genel Komutanlığı: &quot;Kayıp 24 vatandaşımızı bularak sevdiklerine kavuşmalarını...

Jandarma Genel Komutanlığı: "Kayıp 24 vatandaşımızı bularak sevdiklerine kavuşmalarını sağladık"

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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