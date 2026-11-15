Sivas’ın içme suyu geleceği Koç regülatörüyle güvenceye alındı

Koç Regülatörü resmen hizmete girdi:

Sivas’ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen Hafik Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi, düzenlenen törenle resmen hizmete açıldı. Proje, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldü ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı kapsamında gerçekleştirildi.

Tören ve katılımcılar:

Açılış törenine TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ile AK Parti Sivas milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Projenin önemi ve süreç:

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, törende yaptığı konuşmada projenin Sivas açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Güler, projenin uzun süredir planlandığını ancak dönem dönem farklı etaplarla hayata geçirildiğini belirterek geçmişte acil ihtiyaçlar nedeniyle Pusat Barajı’ndaki isale hattına öncelik verildiğini ifade etti. Güler, temel atma töreninin geçen yıl eylül sonunda yapıldığını ve projenin yaklaşık bir yıl gibi kısa sürede tamamlandığını söyledi.

Konuşmasında yer verdiği kültürel bir anekdotla 'Su gibi aziz ol evladım' ifadesine atıf yapan Güler, suya verilen değerin insanlık erdemleriyle bağını kurdu. Projeye katkı sunan tüm taraflara teşekkür eden Güler, su çalışmalarında katkısı olan herkesin bu başarıyla gurur duyması gerektiğini vurguladı.

Güler, ayrıca proje sürecinde Sivaslı müteahhit firmanın rolüne dikkat çekti; söz konusu firmaya hitaben teşekkür ederek Dirgün İnşaat ve firma yetkilisi Hıdır Bey’in katkılarını öne çıkardı. Güler, Cumhurbaşkanının desteğinin de projenin hayata geçirilmesinde belirleyici olduğunu söyledi ve 'Abdullah, bu konuda yetkilisin, gereğini yap' şeklindeki yönlendirmeyi aktardı.

Konuşmasının sonunda Güler, Sivas’a yönelik su kaynaklarını çeşitlendirme ve kapasite artırma çalışmalarının sürdüğünü belirterek emeği geçenlere teşekkür etti ve Koç Regülatörü ile isale hattının şehrin ve ilçelerin içme suyu ihtiyacına hayırlı olmasını diledi.

Resmi açılışın ardından proje, Sivas’ın gelecekteki içme suyu ihtiyaçlarının güvence altına alınmasında önemli bir adım olarak kayda geçti.

SİVAS'IN UZUN VADELİ İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN HAFİK KOÇ REGÜLATÖRÜ VE İÇME SUYU İSALE HATTI PROJESİ TAMAMLANARAK DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.