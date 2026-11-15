Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Sivas’ın içme suyu geleceği Koç regülatörüyle güvenceye alındı

Hafik Koç Regülatörü ve isale hattı törenle açıldı; DSİ tarafından yürütülen proje Sivas’ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını güvenceye alacak.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 18:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Sivas’ın içme suyu geleceği Koç regülatörüyle güvenceye alındı

Koç Regülatörü resmen hizmete girdi:

Sivas’ın uzun vadeli içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen Hafik Koç Regülatörü ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi, düzenlenen törenle resmen hizmete açıldı. Proje, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldü ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı kapsamında gerçekleştirildi.

Tören ve katılımcılar:

Açılış törenine TBMM AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili Abdullah Güler, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Adem Uzun ile AK Parti Sivas milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu ile il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Projenin önemi ve süreç:

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, törende yaptığı konuşmada projenin Sivas açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Güler, projenin uzun süredir planlandığını ancak dönem dönem farklı etaplarla hayata geçirildiğini belirterek geçmişte acil ihtiyaçlar nedeniyle Pusat Barajı’ndaki isale hattına öncelik verildiğini ifade etti. Güler, temel atma töreninin geçen yıl eylül sonunda yapıldığını ve projenin yaklaşık bir yıl gibi kısa sürede tamamlandığını söyledi.

Konuşmasında yer verdiği kültürel bir anekdotla 'Su gibi aziz ol evladım' ifadesine atıf yapan Güler, suya verilen değerin insanlık erdemleriyle bağını kurdu. Projeye katkı sunan tüm taraflara teşekkür eden Güler, su çalışmalarında katkısı olan herkesin bu başarıyla gurur duyması gerektiğini vurguladı.

Güler, ayrıca proje sürecinde Sivaslı müteahhit firmanın rolüne dikkat çekti; söz konusu firmaya hitaben teşekkür ederek Dirgün İnşaat ve firma yetkilisi Hıdır Bey’in katkılarını öne çıkardı. Güler, Cumhurbaşkanının desteğinin de projenin hayata geçirilmesinde belirleyici olduğunu söyledi ve 'Abdullah, bu konuda yetkilisin, gereğini yap' şeklindeki yönlendirmeyi aktardı.

Konuşmasının sonunda Güler, Sivas’a yönelik su kaynaklarını çeşitlendirme ve kapasite artırma çalışmalarının sürdüğünü belirterek emeği geçenlere teşekkür etti ve Koç Regülatörü ile isale hattının şehrin ve ilçelerin içme suyu ihtiyacına hayırlı olmasını diledi.

Resmi açılışın ardından proje, Sivas’ın gelecekteki içme suyu ihtiyaçlarının güvence altına alınmasında önemli bir adım olarak kayda geçti.

SİVAS&#039;IN UZUN VADELİ İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN HAFİK KOÇ...

SİVAS'IN UZUN VADELİ İÇME SUYU İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN HAFİK KOÇ REGÜLATÖRÜ VE İÇME SUYU İSALE HATTI PROJESİ TAMAMLANARAK DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hedef enerji bağımsızlığı: KKTC'ye deniz altından doğal gaz bağlantısı
images

Canbey’den Kıbrıs gazilerine vefa ziyareti
images

Geleneksel sporu güçlendiren yatırım: atlı cirit sahası ve üniversite oyunları E...
images

Gençlerin protestosunda tren müdahalesi sonrası 22 gözaltı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Halep havalimanı genişleme projesinin ilk aşaması hayata geçti

Van'da emniyetten geniş çaplı uyuşturucu baskını: dört tutuklu

Düzce'de ışıklarda duran araçlara arkadan çarpışma: 2 yaralı

Hedef enerji bağımsızlığı: KKTC'ye deniz altından doğal gaz bağlantısı

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı