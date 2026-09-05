Girne kazasında eşini kaybeden koca kaptanı suçladı

Kaza ve arama çalışmaları:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta katamaran tipi yolcu gemisinin alabora olması sonucu yaşanan kazada 12 kişi hayatını kaybetmiş, 241 yolcu kurtarılmış ve 16 kişi kaybolmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri ekiplerinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarında, aralarında Eskişehirli 5 çocuk annesi Elmas Demir (58)in de bulunduğu kayıp kişiler için geniş çaplı arama yürütüldü. Çalışmalar sonucunda Elmas Demir’in cenazesine ulaşılmıştı.

Eşinin anlattıkları ve gördükleri:

Elmas Demir’in eşi Abbas Demir, taziye çadırında verdiği ifadede kazayı Girne’nin üstündeki bir tepeden izlediğini, geminin önce yan döndüğünü sonra battığını söyledi. Demir, saat bilgilerini aktarırken, eşini saat 11.30 civarında telefonla aradığını; yaklaşık bir saat sonra yeğeninin kendisini arayıp geminin battığını haber verdiğini anlattı. Görgüye göre gemi saat 12.10 sıralarında yan dönmüş, saat 14.00 civarında o şekilde kalmış ve batış saati yaklaşık 15.00 olarak ifade edildi.

Suçlama ve şikayet iddiaları:

Abbas Demir, hem kaptan hem de filo şirketi hakkında şikayette bulunacağını belirtti. Kaptanın davranışlarını sert sözlerle eleştiren Demir, mazot dökme, kapıları kilitleme ve kaptanın olay yerinden kaçtığı iddialarına vurgu yaptı. Eşinin hayatını kaybetmesi üzerine, kaptanın öncelikle yolcuların tahliyesinden sorumlu olması gerektiğini ve kaptanın son çıkması gerektiğini ifade ederek, 'kaptan suçludur' dedi ve davanın takipçisi olacağını söyledi.

Taziye süreci kapsamında Elmas Demir’in cenazesi, öğle namazını müteakip Eskişehir’deki İlahiyat Camii’nden kaldırılacak. Tepebaşı ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kenan Sokak üzerinde kurulan taziye çadırında yakınları ve komşuları taziyelerini iletti. Abbas Demir, defin işlemlerinin ardından tekrar Kıbrıs’a dönmeyi planladığını bildirdi.

Yetkili merciler tarafından yürütülecek soruşturma ve olası adli işlemlerle ilgili gelişmeler bekleniyor. Aile tarafından yapılan açıklamalarda, hem adli hem idari açıdan olayın aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi talep ediliyor.

ABBAS DEMİR AÇIKLAMA YAPTI