Eskişehir, Girne kazasında hayatını kaybeden Elmas Demir'e veda etti

cenaze töreni ve katılım:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarındaki kazada hayatını kaybedenlerden biri olan Elmas Demir (58) için bugün öğle namazını müteakip Eskişehir İlahiyat Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Demir'in çok sayıda seveni ile birlikte AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak de katıldı. Ailesi ve yakınları tabutun başında gözyaşları döktü; merhumenin beş çocuk annesi olduğu vurgulandı.

kaza, arama ve kurtarma çalışmalarının sonuçları:

Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen kazada yetkililerce bildirildiği üzere 12 kişi hayatını kaybetti, 241 yolcu kurtarıldı ve 16 kişi kayboldu. Başlatılan arama çalışmaları sonucunda, kayıp olarak aranan Elmas Demir'in cenazesine ulaşıldı.

Elmas Demir'in cenazesi, törenin ardından Eskişehir Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Aile ve yakınları başsağlığı dilekleriyle törene katılanlara teşekkür etti; olayla ilgili arama-kurtarma sürecine ilişkin bilgi ve gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor.

ELMAS DEMİR İÇİN BUGÜN ÖĞLE NAMAZINI MÜTEAKİP ESKİŞEHİR'DEKİ İLAHİYAT CAMİİ'NDE CENAZE TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.