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Bakan Tekin yapay şahsiyet uyarısı: çocuklar algoritmalarla mı yetişiyor

Bakan Yusuf Tekin, sekiz milyarlık yapay şahsiyet iddialarına dikkat çekip çocukların algoritmalarla yetiştirilmesine karşı eğitim ve değer vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 14:19

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Bakan Tekin yapay şahsiyet uyarısı: çocuklar algoritmalarla mı yetişiyor

Bakan Tekin'in kurultay konuşması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Trabzon'da düzenlenen 23. İmam Hatipliler Kurultayı'nda eğitim, tarihî dönemeçler ve güncel teknoloji tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KTÜ Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programa Trabzon Valisi Tahir Şahin, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, belediye ve sivil toplum temsilcileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Program Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başladı.

28 Şubat dönemine ilişkin değerlendirme:

Tekin, konuşmasında 28 Şubat sürecine atıfta bulunarak imam hatip okullarının o dönemde ağır baskı gördüğünü ve öğrenci sayılarının çok düşürüldüğünü hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a imam hatip okullarının yeniden güçlenmesindeki rolü için teşekkür eden Tekin, bu okulların kapatılmak istendiği dönemlerin geride bırakıldığını söyledi. Bakan, imam hatipli olmanın kişiye bir 'mühür' vurduğunu ifade ederek, bu mensubiyetin meslek ve makam ayrımı gözetmeksizin yaşam boyu sürdüğünü vurguladı.

Konuşmada, dönemin iradesinin farklı maskeler altında benzer zihniyetleri barındırdığını belirten Tekin, 28 Şubat sürecinin ve 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki kesişen unsurlara dikkat çekti. Bu bağlamda FETÖ'ye yönelik eleştirilerini de dile getirdi ve millete, değerlere ve tarihe sahip çıkmanın önemini aktardı.

yapay şahsiyet uyarısı ve eğitim çağrısı:

Tekin, konuşmasının teknoloji ve toplum ilişkisine dair bölümünde akademik bir çalışmaya işaret etti. Bakan, dünyanın önde gelen üniversitelerinden birinin teknoloji firmalarıyla birlikte, insan davranışını taklit eden ve sayısı neredeyse insan nüfusuna denk 8 milyara aşkın yapay şahsiyet ürettiklerini ilan ettiğini aktardı. Buna göre bu suretler insanın mizaç, psikoloji, inanç ve gündelik alışkanlıkları dahil binden fazla özelliğini tanımlayacak şekilde modelleniyor.

Bakan Tekin, bu verilerle insanların tercih ve mahrem temayüllerinin makineler tarafından önceden hesaplanabilir hale getirildiğini söyleyerek şunları belirtti: "Maalesef çocuklarımızı bu algoritmaları yazan yapılar yetiştiriyor." Tekin, bu durumu insanı sayısal bir kopyaya indirgeyen bir süreç olarak nitelendirip medeniyet perspektifinden eleştirdi ve ilimle irfanın birlikteliğine vurgu yaptı.

Konuşmasının sonunda Bakan, çocukların kendi değerleriyle yetişmesi için eğitimde, ailede ve toplumda daha çok çalışılması gerektiğini; gençlere ve eğitime yönelik bir sorumluluk çağrısı yaptı. Tekin, yapılacak çok iş olduğunu belirterek hem geçmiş travmalarla hesaplaşmanın hem de teknolojik dönüşümün getirdiği risklere karşı güçlü bir değer eğitimi ihtiyacının altını çizdi.

Öne çıkan nokta: Tekin, teknolojik gelişmelerin eğitim ve değerlerin şekillenmesinde belirleyici hale gelmesine karşı uyarıda bulunarak çocukların algoritmik sistemlerin yönlendirmesine bırakılmaması gerektiğini söyledi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, 23. İMAM HATİPLİLER KURULTAYI’NA KATILDI.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, 23. İMAM HATİPLİLER KURULTAYI’NA KATILDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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