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Karaman’da sahipsiz hayvanların bakım ve toplama planları masaya yatırıldı

Vali Hayrettin Çiçek başkanlığındaki kurul, sahipsiz köpeklerin toplanması, bakımevlerinin durumu ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesini ele aldı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 13:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Karaman’da sahipsiz hayvanların bakım ve toplama planları masaya yatırıldı

Vali başkanlığında il hayvanları koruma kurulu toplandı

Karaman’da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Hayrettin Çiçek başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı, Valilik Yunus Emre Toplantı Salonunda düzenlendi ve kurul üyelerine sahipsiz hayvanlarla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Gündem ve sunumlar:

Toplantıda, Karaman Belediyesi ile İl Özel İdaresi tarafından sahipsiz köpeklerin toplanmasına yönelik yürütülen faaliyetler ile kentteki hayvan bakımevlerinin mevcut durumu hakkında sunumlar yapıldı. Bir önceki toplantıda alınan Kurul kararları çerçevesinde ilgili kurumların gerçekleştirdiği çalışmalar değerlendirildi ve uygulamadaki durumlar paylaşıldı.

Alınan kararlar ve uygulama öncelikleri:

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından, sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmaların mevzuat çerçevesinde etkin şekilde yürütülmesi ve kurumlar arası iş birliği ile koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik kararlar alındı. Toplantıya ayrıca Vali Yardımcısı Muhammed Deniz Kılınç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, kurul üyesi kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kurul, alınan kararların uygulanmasını takip etmek üzere kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına ve sahipsiz hayvanların bakım koşullarının iyileştirilmesine öncelik verilmesine karar verdi. Yapılan bilgilendirmeler ve değerlendirilen çalışmalar, sonraki süreçlerde izlenecek yol haritasının temelini oluşturdu.

KARAMAN&#039;DA İL HAYVANLARI KORUMA KURULU TOPLANTISI, VALİ HAYRETTİN ÇİÇEK BAŞKANLIĞINDA...

KARAMAN'DA İL HAYVANLARI KORUMA KURULU TOPLANTISI, VALİ HAYRETTİN ÇİÇEK BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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