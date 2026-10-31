gişelerde film gibi kovalamaca: uyuşturucu kuryesi ters yöne girip yakalandı

Kovalamaca gişelerde son buldu:

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan temin ettiği uyuşturucuyu Sakarya’ya götürdüğü tespit edilen bir şüpheli, Akyazı gişelerinde jandarma ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. İhtar sonrası şüpheli aracını ters yöne sürerek trafikte tehlike yarattı; bazı araçlara çarpan zanlı, yoldaki diğer sürücüleri de tehlikeye soktu.

Trafikteki panik anlarında, bir tır şoförü aracın yanında beklerken zanlının aracının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlara ilişkin görüntüler, ekip araçlarının kameralarına saniye saniye yansıdı ve kaçış sırasında yaşanan tehlikeli manevralar kayda geçti.

Dur ihtarına uymayan şüpheli nasıl yakalandı:

Gişelerde başlayan kovalamaca, jandarma ekiplerinin koordineli müdahalesiyle sonlandı. Ferizli ve çevresindeki ekiplerin desteğiyle sürücünün yolu kesildi ve araçta bulunan şüpheli gözaltına alındı. Zanlının aracında yapılan aramada da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Genel operasyonda ele geçirilen uyuşturucular ve malzemeler:

Adapazarı, Kocaali ve Otoyol Jandarma ekiplerinin ortak çalışmasında Adapazarı gişelerinde durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan üst aramasında; 2 parça halinde 107 gram A-M maddesi, 4 gram metamfetamin, 1 adet ecza hap, 4 adet uyuşturucu hap, 15 adet uyuşturucu sıvı dolu sprey şişe, uyuşturucu kullanma aparatı, pürmüzlü çakmak, sentetik kannabinoid ham maddesi emdirilmiş bez parçası ile 3 cep telefonu ele geçirildi.

Ayrıca Jandarma ekiplerinin Ferizli ilçesindeki operasyonunda, iki şüphelinin ikametinde yapılan aramada 2 kilo 329 gram kubar esrar, hassas terazi ve 2 cep telefonu bulundu.

Gözaltılar ve adli süreç:

Düzenlenen operasyonlarda toplamda gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferizli’deki operasyonda gözaltına alınan diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, gişelerde başlayan ve araç kamerasına yansıyan kovalamaca ile eş zamanlı yürütülen operasyonların, bölgedeki trafik güvenliğini ve uyuşturucu ile mücadelede koordineli çalışmanın önemini gösterdiğini bildirdi.

DUR İHTARINA UYMAYARAK KAÇMAYA BAŞLADIĞI AN