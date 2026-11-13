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Mahmudiye'de termal serada modern tarımın nabzı tutuldu

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Mahmudiye'deki yaklaşık 100 dönümlük termal serada topraksız salkım domates üretimini inceledi ve hasada katıldı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Mahmudiye'de termal serada modern tarımın nabzı tutuldu

Mahmudiye'de termal serada modern tarımın nabzı tutuldu

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, ilçe ziyaretleri kapsamında Mahmudiye'de faaliyet gösteren üretim tesisinde incelemelerde bulundu. Ziyarette, termal suyla ısıtılan yaklaşık 100 dönümlük ve ileri teknolojiyle donatılmış sera alanı gezildi, işletme yetkililerinden üretim süreçleri hakkında bilgi alındı.

serada uygulanan yöntemler ve teknoloji:

Vali Yılmaz'a yapılan brifingde, serada uygulanan topraksız tarım teknikleri, iklim kontrol sistemleri ve verim odaklı yetiştirme modelleri anlatıldı. İşletme yetkilileri, salkım domates üretiminde kullanılan otomasyon ve ısıtma sistemlerinin verimliliği konusunda değerlendirmeler paylaştı.

saha çalışması ve hasat etkinliği:

Ziyaret sırasında Vali Yılmaz bir süre çalışanlarla birlikte domates hasadı yaptı ve üretim süreçlerini yerinde takip etti. Vali, bölgedeki modern tarım yatırımlarının önemine dikkat çekerek, işletme personeline ve üreticilere kolaylıklar diledi.

İnceleme, yerel tarımda teknoloji kullanımının yaygınlaşmasının bölgesel üretime katkı sağladığını vurgulayan değerlendirmelerle son buldu. Yetkililer, benzer yatırımların desteklenmesinin sürdürülebilir üretim ve istihdama olumlu yansıyacağını belirtti.

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ,

ESKİŞEHİR VALİSİ DR. ERDİNÇ YILMAZ,

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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