Sabah çorbasıyle liselilere sıcak başlangıç

Denizli'de sabah mesaisi çorbayla başlıyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi mobil ikram araçlarıyla sabahın erken saatlerinde okul yoluna düşen lise öğrencilerine sıcak çorba sürprizi yapıyor. Belediyenin düzenli ikram noktaları arasında otobüs durakları, cami ve hastane önleri, meydanlar, pazaryerleri ile sanayi bölgeleri yer alıyor; şimdi bu rota kent merkezindeki liselerle genişletildi.

Uygulamanın işleyişi:

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kısa süre önce başlatılan uygulamada mobil ikram araçları, her sabah kent merkezindeki iki farklı lisenin önüne konuşlanıyor. Erken saatte hazırlanan sıcak çorbalar ve su, kahvaltı yapmadan çıkan veya yolda vakit bulamayan öğrencilerin içini ısıtmayı ve güne zinde başlamalarını hedefliyor.

Kapsam ve hedefler:

İlk etapta okul önlerine yönlendirilen mobil ikram araçları, belirlenen takvim doğrultusunda Denizli merkezdeki tüm liseleri sırayla ziyaret edecek şekilde planlanıyor. Uygulama hem öğrencilerin günlük beslenme desteğini sağlamayı hem de kent merkezinde sosyal hizmet erişimini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Toplumsal yansıma ve pratik etkiler:

Sabah çorbası uygulaması, öğrencilerin ders başında daha rahat ve konsantre olmalarına katkı sağlarken, aileler ve okul çevreleri tarafından da olumlu karşılanıyor. Mobil ikram araçlarının bilinen güzergâhlarındaki deneyim, okul önlerindeki dağıtımla bütünleşerek belediyenin halkla doğrudan temas eden hizmet portföyünü genişletiyor.

Belediye yetkilileri, uygulamanın devamlılığı ve daha geniş kapsama alınması için günlük programı takip ederek okullar arasındaki ziyaretleri düzenliyor. Uygulama, kent merkezinde yaşayan veya merkezi okullara giden gençlerin sabah rutinine destek olacak şekilde planlı biçimde yürütülüyor.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE OKUL YOLUNA DÜŞEN LİSE ÖĞRENCİLERİNİ SICAK ÇORBA SÜRPRİZİ İLE KARŞILIYOR. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MOBİL İKRAM ARAÇLARI HER GÜN İKİ FARKLI LİSE ÖNÜNDE GENÇLERE ÇORBA VE SU İKRAM EDİYOR.