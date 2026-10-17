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Gökçe barajı'nda kontrollü su tahliyesi: Selimandıra deresinde akış hızında artış bekleniyor

AFAD duyurusuna göre Gökçe Barajı'nda yapılacak kontrollü tahliye Selimandıra Deresi'nde su seviyesini yükseltecek; vatandaşlar tedbirli olsun.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Gökçe barajı'nda kontrollü su tahliyesi: Selimandıra deresinde akış hızında artış bekleniyor

Tahliye planı ve beklenen etkiler:

Yalova'daki Gökçe Barajında gerçekleştirilecek kontrollü su tahliyesi nedeniyle Selimandıra Deresinde su seviyesinin yükselmesi ve akış hızının artması bekleniyor. Yalova Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan duyuruda, tahliyenin planlı ve kontrollü şekilde yürütüleceği, ancak derenin yakın çevresinde risk oluşabileceği ifade edildi.

Vatandaşlara güvenlik uyarıları:

AFAD duyurusunda, vatandaşların Selimandıra Deresi ve çevresinden uzak durmaları, dere yatağına girmemeleri ve dere kenarında bulunmamaları istendi. Duyuruda çocukların dere çevresinden uzak tutulması ve yetkili kurumların uyarılarının düzenli olarak takip edilmesi çağrısı yapıldı.

Alınması gereken tedbirler:

Can güvenliği açısından dere yatağına yaklaşılmaması ve gerekli önlemlerin alınması vurgulandı. Yetkililer, acil durumlarda yetkili kurumların yönlendirmelerine uyulmasını ve güncel bilgilendirmeler için resmi açıklamaların takip edilmesini talep etti.

YALOVA’DAKİ GÖKÇE BARAJI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KONTROLLÜ SU TAHLİYESİ NEDENİYLE SELİMANDIRA...

YALOVA’DAKİ GÖKÇE BARAJI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK KONTROLLÜ SU TAHLİYESİ NEDENİYLE SELİMANDIRA DERESİ’NDE SU SEVİYESİNİN YÜKSELMESİ VE AKIŞ HIZININ ARTMASI BEKLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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