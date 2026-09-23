Dolar 48,8363 +0,06%
Euro 55,7899 -0,16%
Bist 13.269,08 +0,53%
Altın Gram 6.838,51 -0,48%
EUR/USD 1,1422 -0,27%
Brent Petrol 95,91 +0,52%
--°

Gökçeada’da birlik ve coşkuyla 103’üncü kurtuluş yıldönümü kutlaması

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde kortej yürüyüşü, çelenk sunumu ve komando geçidiyle kutlanan kurtuluşun 103’üncü yılı, halkın yoğun katılımıyla geçti.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Gökçeada’da birlik ve coşkuyla 103’üncü kurtuluş yıldönümü kutlaması

kutlama programı:

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Etkinlikler, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen Kurtuluş Günü Kortej Yürüyüşü ile başladı. Ardından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende çelenk sunumu gerçekleştirildi.

kaymakamın mesajı:

Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada 'Gökçeada’mızın kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü kutlu olsun. Kuzey Ege’nin parlayan yıldızı Gökçeada; eğitimden spora, kültürden turizme her alanda marka bir ada olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Birlik ve beraberlik içerisinde Gökçeada’mızı hep birlikte daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

geçit töreni ve final:

Program, 5. Komando Tugay Komutanlığı komandolarının geçit töreniyle devam etti. Kahraman komandoların gurur veren geçişinin ardından bisikletçiler Türk bayraklarıyla meydandan geçti. Kutlamaların finalinde ise ada esnafı, yüzlerce araçtan oluşan konvoyla coşkuyu sokaklara taşıdı.

Ada sokaklarını Türk bayraklarıyla süsleyen konvoy, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı ve etkinlikler birlik, dayanışma ve kutlama duygusuyla son buldu.

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN...

ÇANAKKALE’NİN GÖKÇEADA İLÇESİNİN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 103’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ, DÜZENLENEN TÖREN VE ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Osmancık'ı fırçalarla keşfettiler: uluslararası suluboya festivali
images

Gençler köklerden geleceğe yürüdü: Kütahya'nın tarihini yerinde öğrendiler
images

Tepsi Minare bakıma giriyor: ziyaretler 23 eylül ile 2 ekim 2026 arasında durdur...
images

Yabancı sanatçılar Osmancık’ın tarihle doğasını suluboyaya taşıdı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kıyıda plan, denizde uygulama: TCG Osmangazi ile ileri denizcilik tatbikatı

Uluslar ligi'nde Fransa maçını Felix Zwayer yönetecek

Kuryelerin park ettiği trafiğe kapalı sokak esnaf ve yayaları zorluyor

Genç Galatasaraylıdan iddialı hedef: Şampiyonlar Ligi'nde finale gidip kupayı kazanmak

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü