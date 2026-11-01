Gökçedere'de su deposu arazisi fidanlarla yeşerdi

Gökçedere beldesinde kapsamlı ağaçlandırma çalışması gerçekleştirildi

Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere beldesinde, Dünya Türkleri Bilim ve Teknoloji Akademisi tarafından düzenlenen ağaçlandırma programı ile 34 dönümlük su deposu arazisinde fidanlar toprağa verildi. "Doğaya Nefes, Geleceğe Umut" temasıyla yürütülen etkinlik, bölgedeki yeşil alanların çoğaltılması hedefiyle gerçekleştirildi.

Açılış programı:

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Devamında selamlama konuşmaları yapıldı ve katkı sunanlara plaket takdimi gerçekleştirildi. Konuşmalarda, ağaçlandırma faaliyetinin yerel yaşam alanlarına sağlayacağı faydalar ile çevre bilincinin güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

Uygulama ve katılım:

Protokol üyeleri ile bölge sakinleri belirlenen alanda bir araya gelerek fidan dikimi yaptı. Yapılan dikimlerin, su deposu çevresinde doğal dengenin korunmasına ve alanın ekolojik dokusuna olumlu katkı sağlaması bekleniyor. Etkinlik, hem kurum hem de vatandaş katılımıyla ortak bir çevre sorumluluğu örneği sundu.

Amaç ve uzun vadeli katkı:

Programın temel amacı, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak ve yeşil alan miktarını artırmaktır. Bu çerçevede toprakla buluşturulan fidanların zaman içinde bölgenin doğal dokusuna katkı sunacağı ve çevre bilincinin yaygınlaşmasına destek olacağı belirtildi.

BAYBURT'TA 34 DÖNÜMLÜK ALANDA AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI YAPILDI