Gökova'nın altın susamı Japon suşisine yolculuk ediyor

Gökova susamında hasat başladı

Muğla'nın Ula ilçesi Akçapınar ve Akyaka mahallelerinde yetiştirilen Gökova susamı tarlalarda hasat edilmeye başlandı. Susuz tarım yöntemiyle üretilen, altın sarısı görünümü ve bölgeye özgü aromasıyla öne çıkan ürün, bölge üreticileri için önemli bir gelir kaynağı olurken özellikle Japonya'dan yoğun talep görüyor.

İklim ve yetiştirme özellikleri:

Bölgenin esen rüzgarı ve taşıdığı nem, Gökova susamına kendine has bir koku ve tat kazandırıyor. Üreticiler, toprağın altındaki nem ve denizin tuzlu havasının bitkinin gelişimini olumlu etkilediğini belirtiyor; bu nedenle ürün susuz yetiştiriliyor ve tarlada dikkat çeken bir aroma profiline sahip oluyor.

Hasat ve geleneksel üretim süreci:

Gökova susamında hasat geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Üreticiler bitkileri elle söküp istifliyor, tarlada 21 günlük bir kuruma sürecinin ardından yine elle çırpma ve eleme yoluyla ürünü ayırıyor. Sürecin hiçbir safhasında makine kullanılmıyor; tüm işlemler el emeği ile tamamlanıyor.

Nilgün Sarıoğlu üretimin doğallığını şu sözlerle anlattı: "Bu organik doğal. Toprağın altı nemli olduğu için tarlamızda yetişiyor. Doğal bir de çiğ havası alıyor. Denizin tuz havasını alıyor. Onun için susuz yetişiyor. Organik. Hiçbir şeyi yok, organik doğal. Talep oluyor çok, isteyen oluyor, perakende çok isteyen oluyor. Kilo kilo. Yabancılar hep kilo kilo alıyorlar. Allah bereket versin. Bu sene daha çok güzel. Japonlar suşide kullanıyor. Bizim burada da çitirmek deriz biz. Ondan yapılıyor"

Pazar, fiyatlar ve ihracat:

Gökova susamına yurt içinden olduğu kadar yurtdışından da talep var; özellikle Japonya suşi üretimi için bölgeden satın alma yapıyor. 2025 yılında ihracatçı firmaların sarı susamı kilosunu 4.70 dolar (230 TL) seviyesinden aldığı belirtilirken, 2026 için iç pazarda perakende fiyatının 200 TL, toptan fiyatının ise 180 TL olması bekleniyor.

İş gücü sorunu üreticileri zorluyor:

Üreticiler en büyük sıkıntılarının tarlada çalışacak işçi bulmak olduğunu söylüyor. Hasat ve eleme gibi emek yoğun aşamalarda işçi ihtiyacı ortaya çıkıyor; bu nedenle 80-90 kilometre uzaklıktaki Köyceğiz ilçesinin kırsal mahallelerinden gelen işçilerle çalışma yürütülüyor.

Adem Akyüz, üretimdeki emeği ve işçi eksikliğini şu sözlerle özetledi: "Gökova susamı susuz susam. Doğal, gübresiz. Gübre atmıyoruz. Normalde atan atıyor, atmayan atmıyor. Şu anda biz bunu böyle eliyoruz. Katıyoruz römorkun içine. Yarın eleyeceğiz. El işi, hep el işi. İşçi de yok, bulunmuyor"

MUĞLA'NIN ULA İLÇESİNDE, SUSUZ YETİŞTİRİLMESİ VE KENDİNE ÖZGÜ AROMASIYLA ÖNE ÇIKAN GÖKOVA SUSAMINDA HASAT DÖNEMİ BAŞLADI.