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Gököz göletinde Uludağ'ın beyaz rüyası ziyaretçileri büyülüyor

Gököz Göleti, karla kaplı Uludağ sırtlarının gölete yansımasıyla ziyaretçileri cezbediyor; Gököz Naturalpark kamp imkanı sunuyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 10:36

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Gököz göletinde Uludağ'ın beyaz rüyası ziyaretçileri büyülüyor

Uludağ'ın gölde yansıyan beyazı

Gököz Göleti, Bursa'nın Keles ilçesindeki Gököz Mahallesi'nde, bu yıl da kar sonrası oluşan benzersiz manzarasıyla dikkat çekti. Uludağ'ın karla örtülen sırtlarının göletin sakin suyuna yansıması, bölgeyi adeta canlı bir kartpostala dönüştürdü ve ortaya çıkan görüntüler fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Kartpostallık görüntüler:

Kar yağışının hemen ardından ortaya çıkan yansımalar, gölete gelen ziyaretçilere görsel bir şölen sundu. Sadece Bursa'dan değil, çevre illerden gelen doğa severler de Gököz Göleti çevresinde kış manzarasını izledi. Göletin yüzeyinde belirginleşen Uludağ silueti, özellikle gün ışığı ve sis koşullarına bağlı olarak değişen atmosferik güzellikler sunuyor.

Doğa turizmi ve sunduğu imkanlar:

Gököz Naturalpark bölgedeki ziyaretçilere dört mevsim alternatifler sunuyor; bungalov konaklama, çadır ve karavan kampı gibi seçeneklerin yanı sıra ATV, cip turları, dağ bisikleti ve çeşitli açık hava aktiviteleri yapılıyor. Bu olanaklar, Gököz'ü hafta sonu kaçamakları ve fotoğraf gezileri için tercih edilen bir destinasyon haline getiriyor.

Gököz Naturalpark'ın işletmecisi Arif Doğru konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Yılın ilk karı Uludağ’a düştü. Bu sabah gözlerimizi muhteşem manzara ile açtık. Gököz, sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin de doğa turizminin yapıldığı bölgelerden biridir. Her zevke uygun aktiviteler yer almaktadır. Önümüzdeki günlerde, buraya da yağacak olan karla birlikte, bu güzelliği misafirlerimize yaşatmış olacağız."

Gököz Göleti ve çevresi, kışın sunduğu beyaz manzaralarla doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere farklı atmosferler vaat ediyor. Bölge, hem sakin yürüyüşler hem de fotoğrafçılık amacıyla gelenlere seyrine doyum olmayacak kareler sunmaya devam ediyor.

BURSA’NIN KELES İLÇESİNDEKİ GÖKÖZ GÖLETİ, BU YIL DA KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN EŞSİZ...

BURSA’NIN KELES İLÇESİNDEKİ GÖKÖZ GÖLETİ, BU YIL DA KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN EŞSİZ MANZARASIYLA GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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