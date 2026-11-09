Aliağa'daki HABAŞ patlaması sonrası acı bekleyiş ve kurtarma çalışmaları

Olayın ayrıntıları:

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde bulunan HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ tesislerinde saat 12.00 sıralarında bir patlama meydana geldi. İlk değerlendirmelere göre, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu oluşan olayın ardından tesiste yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İzmir Valiliği'nin açıklamasına göre patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Yakınların tepkisi ve kurtarma çalışmaları:

Patlamayı duyan işçi yakınları, sevdiklerinin durumunu öğrenmek için tesis önüne geldi. Acı haberlerin ardından bazı vatandaşlar fenalık geçirerek sinir krizi geçirdi; polis ve jandarma ekipleri bölgedeki vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Bölgedeki güvenlik önlemleri devam ederken, hastane önünde kalabalığa seslenmek isteyen bir kişi ile olayları cep telefonuyla kayda alan bir başka kişi güvenlik güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Öte yandan, enkaz altında kaldığı değerlendirilen işçileri kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler hem yangını kontrol altına almak hem de olası kurtarma operasyonlarını hızlandırmak için koordineli şekilde çalışıyor.

Yaşananlar, tesis önünde bekleyen yakınlarda büyük bir endişe ve üzüntü yaratırken yetkililerden gelecek yeni bilgilere göre süreç takip ediliyor.

HABAŞ’TAKİ PATLAMA SONRASI TESİS ÖNÜNE GELEN İŞÇİ YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ