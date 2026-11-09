Dolar 50,1761 +0,08%
Euro 56,2506 +0,67%
Bist 11.696,42 +1,86%
Altın Gram 6.667,19 +1,42%
EUR/USD 1,1202 +0,53%
Brent Petrol 93,57 -4,83%
--°

Aliağa'daki HABAŞ patlaması sonrası acı bekleyiş ve kurtarma çalışmaları

Aliağa'da HABAŞ fabrikasında yaşanan patlamada ölü sayısı 6'ya yükseldi; yakınları tesis önünde sinir krizleri geçirirken kurtarma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:11

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Aliağa'daki HABAŞ patlaması sonrası acı bekleyiş ve kurtarma çalışmaları

Olayın ayrıntıları:

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde bulunan HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ tesislerinde saat 12.00 sıralarında bir patlama meydana geldi. İlk değerlendirmelere göre, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu oluşan olayın ardından tesiste yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İzmir Valiliği'nin açıklamasına göre patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Yakınların tepkisi ve kurtarma çalışmaları:

Patlamayı duyan işçi yakınları, sevdiklerinin durumunu öğrenmek için tesis önüne geldi. Acı haberlerin ardından bazı vatandaşlar fenalık geçirerek sinir krizi geçirdi; polis ve jandarma ekipleri bölgedeki vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı.

Bölgedeki güvenlik önlemleri devam ederken, hastane önünde kalabalığa seslenmek isteyen bir kişi ile olayları cep telefonuyla kayda alan bir başka kişi güvenlik güçleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Öte yandan, enkaz altında kaldığı değerlendirilen işçileri kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ekipler hem yangını kontrol altına almak hem de olası kurtarma operasyonlarını hızlandırmak için koordineli şekilde çalışıyor.

Yaşananlar, tesis önünde bekleyen yakınlarda büyük bir endişe ve üzüntü yaratırken yetkililerden gelecek yeni bilgilere göre süreç takip ediliyor.

HABAŞ’TAKİ PATLAMA SONRASI TESİS ÖNÜNE GELEN İŞÇİ YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

HABAŞ’TAKİ PATLAMA SONRASI TESİS ÖNÜNE GELEN İŞÇİ YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aydın'da iki eş zamanlı operasyonda 13 kişi tutuklandı
images

Kom ekipleri Muğla'da kaçak içkiye ağır darbe indirdi
images

Aliağa'da Habaş fabrikasındaki patlamada 10 işçi yaşamını yitirdi, arama sürüyor
images

Muğla'da yoğun denetim: 21 bin 747 araç kontrol edildi, 172 araç trafikten men

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aydın'da iki eş zamanlı operasyonda 13 kişi tutuklandı

Kom ekipleri Muğla'da kaçak içkiye ağır darbe indirdi

Yeni yönetimle odak hizmete: Edremit'te Metin Aslan görevi devraldı

Aliağa'da Habaş fabrikasındaki patlamada 10 işçi yaşamını yitirdi, arama sürüyor

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor