Kozan'da orta şiddette sarsıntı: 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Kozan'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 15 kilometre olarak kaydedildi.

olayın kaydı

AFAD verileri, sarsıntının yerel saatle 15.28'de gerçekleştiğini ve büyüklüğünün 4,6 olduğunu gösteriyor. Kurumun paylaştığı ilk bilgilere göre depremin merkez üssü Kozan olarak tespit edildi.

hissedilme ve etki

Deprem kent merkezinde ve çevre ilçelerde hissedildi. Yetkililerden konuya ilişkin ek açıklamalar bekleniyor; resmi kurumların açıklamaları doğrultusunda güncellemeler yapılacaktır.

Kozan'da 4.6 büyüklüğünde deprem