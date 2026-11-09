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Kozan'da orta şiddette sarsıntı: 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Adana'nın Kozan ilçesinde yerel saat 15.28'de AFAD verilerine göre 4,6 büyüklüğünde ve 15 kilometre derinlikte deprem oldu; sarsıntı kent merkezinde ve çevre ilçelerde hissedildi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kozan'da orta şiddette sarsıntı: 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi

Kozan'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Kozan ilçesinde saat 15.28'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin derinliği 15 kilometre olarak kaydedildi.

olayın kaydı

AFAD verileri, sarsıntının yerel saatle 15.28'de gerçekleştiğini ve büyüklüğünün 4,6 olduğunu gösteriyor. Kurumun paylaştığı ilk bilgilere göre depremin merkez üssü Kozan olarak tespit edildi.

hissedilme ve etki

Deprem kent merkezinde ve çevre ilçelerde hissedildi. Yetkililerden konuya ilişkin ek açıklamalar bekleniyor; resmi kurumların açıklamaları doğrultusunda güncellemeler yapılacaktır.

Kozan&#039;da 4.6 büyüklüğünde deprem

Kozan'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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