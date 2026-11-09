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Düğün dönüşü Bismil'de çarpılan 57 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akrabasının düğününden çıkan Gurgir Erenuluğ (57), Bismil-Batman kara yolunda yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Düğün dönüşü Bismil'de çarpılan 57 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

olayın ayrıntıları:

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde dün gece saatlerinde akrabasının düğününden çıkan Gurgir Erenuluğ (57), Bismil-Batman kara yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpmasıyla ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Erenuluğ’un hayatını kaybettiği belirlendi.

müdahale ve adli süreç:

Kaza sonrası olay yerinde yapılan tespitlerin ardından cenaze, adli tıp işlemleri için kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erenuluğ defnedildi.

sürücüye ilişkin işlemler:

Kazada rol aldığı belirlenen sürücü gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

GURGİR ERENULUĞ(57) HAYATINI KAYBETTİ.

GURGİR ERENULUĞ(57) HAYATINI KAYBETTİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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