Düğün dönüşü Bismil'de çarpılan 57 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

olayın ayrıntıları:

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde dün gece saatlerinde akrabasının düğününden çıkan Gurgir Erenuluğ (57), Bismil-Batman kara yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpmasıyla ağır şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Erenuluğ’un hayatını kaybettiği belirlendi.

müdahale ve adli süreç:

Kaza sonrası olay yerinde yapılan tespitlerin ardından cenaze, adli tıp işlemleri için kaldırıldı. Yapılan otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erenuluğ defnedildi.

sürücüye ilişkin işlemler:

Kazada rol aldığı belirlenen sürücü gözaltına alındı; emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

GURGİR ERENULUĞ(57) HAYATINI KAYBETTİ.