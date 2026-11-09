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Marmaris'te kültürlerarası yeni yıl festivali 17 Aralık'ta başlıyor

Marmaris Yeni Yıl Festivali, 17 Aralık-3 Ocak tarihlerinde konserler, Nardugan etkinlikleri, panayır ve uluslararası konuklarla kente yılbaşı coşkusu getirecek.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:20

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Marmaris'te kültürlerarası yeni yıl festivali 17 Aralık'ta başlıyor

Marmaris yeni yıl coşkusunu uluslararası bir şölenle karşılıyor

Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenen Marmaris Yeni Yıl Festivali, 17 Aralıkta başlayıp 3 Ocaka kadar sürecek kapsamlı bir programla kenti yılbaşına hazırlıyor. Festival, Asya ve Avrupa kökenli kültür elçilerinin katılımıyla farklı coğrafyaların müzik, gelenek ve kutlama ritüellerini bir araya getirerek hem yerel halka hem de kenti ziyaret edenlere zengin bir etkinlik takvimi sunacak.

Etkinlik alanı olarak belirlenen 19 Mayıs Gençlik Meydanı, alışveriş stantları, gösteri alanları ve açık sahne düzeniyle festival boyunca eğlencenin merkezi olacak. Resmi açılış töreni ise 18 Aralık Cuma gecesi gerçekleştirilecek ve gecede Anadolu rock geleneğinin önemli isimlerinden Moğollar sahne alacak.

Nardugan ve kültürel miras etkinlikleri:

Festival, Orta Asya kökenli Nardugan geleneğini yaşatmaya yönelik programlara da yer veriyor. 21-22 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Nardugan Bayramı kapsamında geleneksel ritüeller, sergiler ve atölye çalışmalarıyla kültürel miras ön plana çıkarılacak; iki gün sürecek etkinlikler ziyaretçilere farklı bir deneyim sunacak.

Müzik sahnesi, amatör panayır ve uluslararası buluşmalar:

Programın önemli bir bileşeni amatör yeteneklere ayrılan panayır sahnesi olacak; sesine güvenen yerel sanatçılar ve gruplar geniş kitlelerle buluşma imkânı yakalayacak. Festival ayrıca Ukrayna, İtalya ve Tataristan gibi ülkelerden gelecek temsilcilerle uluslararası müzik buluşmalarına ev sahipliği yapacak.

Öne çıkan konserlerden biri, Şilili, Kolombiyalı ve Arjantinli müzisyenlerden oluşan ve Berlin merkezli çalışan Los Pitutos grubu olacak. Grup, 25 Aralıkta İstanbul'da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile bir konser verecek ve ertesi gün, 26 Aralıkta Marmaris seyircisiyle buluşacak.

Festival programı kültürel etkinliklerle zenginleştirilmiş, müzikten geleneksel kutlamalara kadar geniş bir yelpaze sunuyor. Marmaris Yeni Yıl Festivali, yılbaşını farklı coğrafyaların renkleriyle karşılamak isteyenler için yoğun ve çeşitli bir program vaat ediyor.

MARMARİS&#039;TE YENİ YIL COŞKUSU 17 ARALIK’TA BAŞLIYOR

MARMARİS'TE YENİ YIL COŞKUSU 17 ARALIK’TA BAŞLIYOR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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