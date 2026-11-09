Dolar 50,1761 +0,08%
Euro 56,2506 +0,67%
Bist 11.696,42 +1,86%
Altın Gram 6.667,19 +1,42%
EUR/USD 1,1202 +0,53%
Brent Petrol 93,57 -4,83%
--°

Adalet, hasta ve sağlık çalışanlarının haklarını birlikte korumalı

Kadir Özkaya, adaletin hem hastaları etkili biçimde koruması hem de sağlık çalışanlarının hata korkusuyla mesleklerinden alıkonulmaması gerektiğini söyledi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 16:19

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 16:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Adalet, hasta ve sağlık çalışanlarının haklarını birlikte korumalı

Özkaya'dan sağlık hizmetlerinde adalet vurgusu

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın en karakteristik özelliklerinden biri olarak ikinci maddede yer alan insan haklarına saygılı devlet anlayışını öne çıkardı. Özkaya, devletin yaşamı ve sağlığı korumak için etkili hukuki ve idari düzenlemeler oluşturma yükümlülüğüne dikkat çekti.

sağlıkta haklar ve sorumluluklar:

Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanan sorunları temel hak ve özgürlükler çerçevesinde değerlendirdiğini belirten Özkaya, teşhis ve tedavi süreçlerinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmesinin, hastaların tıbbi müdahalelerin riskleri konusunda bilgilendirilmesinin ve rızalarının alınmasının önemine işaret etti. Tıbbi müdahalelerin doğası gereği riskler taşıdığına vurgu yapan Özkaya, her olumsuz sonucun otomatik olarak tıbbi hata veya hukuki sorumluluk anlamına gelmediğini aktardı.

Hukuki değerlendirmelerde somut olayın özgün koşullarının, uygulanan tıbbi standartların ve gerekli dikkat ile özenin gösterilip gösterilmediğinin objektif delillerle ortaya konulması gerektiğini ifade eden Özkaya, hasta ve yakınlarının etkili hukuki korumadan mahrum bırakılmaması gerektiği gibi sağlık çalışanlarının da hata yapma korkusuyla mesleklerini icra edemez hâle gelmemesi gerektiğini kaydederek, adaletin bütün tarafların haklarını koruyacak şekilde tesis edilmesinin önemini vurguladı.

gençlere tevazu, bilim ve hukuk tavsiyesi:

Konuşmasında öğrencilere seslenen Özkaya, başarı arttıkça tevazu sahibi olunmasını, bilgiden ve bilimden en üst düzeyde yararlanılmasını tavsiye etti. Makamınız yükseldikçe, başarılarınız arttıkça tevazu hırkasını giymeyi bilin. Takdir edilmek şüphesiz güzel bir duygudur fakat insanı ayakta tutan başkalarının övgüleri değil, karakterinin sağlamlığıdır.

Özkaya, demokratik toplumların gücünün farklılıkları koruyarak bir arada yaşayabilme olgunluğundan geldiğini belirterek gençleri çok sesliliğe saygı göstermeye ve yasalara riayet etmeye çağırdı ve Hukukun ve nizamın çizdiği sınırları asla ihmal etmeyin diyerek sözlerini tamamladı.

Programda Özkaya'nın yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, milletvekilleri, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı; tören günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI KADİR ÖZKAYA, HASTA VE YAKINLARININ ETKİLİ HUKUKİ KORUMADAN MAHRUM...

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI KADİR ÖZKAYA, HASTA VE YAKINLARININ ETKİLİ HUKUKİ KORUMADAN MAHRUM BIRAKILMAMASI GEREKTİĞİ GİBİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DA HATA YAPMA KORKUSUYLA MESLEKLERİNİ İCRA EDEMEZ HÂLE GELMEMESİ GEREKTİĞİNİ KAYDEDEREK, ADALETİN BÜTÜN TARAFLARIN HAKLARINI KORUYACAK ŞEKİLDE TESİS EDİLMESİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Denizli'de nabız oksimetreyle yenidoğanlarda kritik kalp taraması başladı
images

Başkan Ünlü 10 kasımda Atatürk'ü anarak cumhuriyete sahip çıkma çağrısı yaptı
images

Kayseri Devlet Hastanesi'nde gönüllü organ bağışına yönelik kapsamlı bilgilendir...
images

Vali Varol kuşadası açıklarında sahil güvenlik ekipleriyle denetimde bulundu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Aliağa'da Habaş fabrikasındaki patlamada 10 işçi yaşamını yitirdi, arama sürüyor

Kentlerin derisi inceliyor, belediyeler doğrudan erişim istiyor

Muğla'da yoğun denetim: 21 bin 747 araç kontrol edildi, 172 araç trafikten men

Düzce'de kontrolünü kaybeden sürücünün aracı beton bloklara çarptı: dört yaralı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor