Adalet, hasta ve sağlık çalışanlarının haklarını birlikte korumalı

Özkaya'dan sağlık hizmetlerinde adalet vurgusu

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın en karakteristik özelliklerinden biri olarak ikinci maddede yer alan insan haklarına saygılı devlet anlayışını öne çıkardı. Özkaya, devletin yaşamı ve sağlığı korumak için etkili hukuki ve idari düzenlemeler oluşturma yükümlülüğüne dikkat çekti.

sağlıkta haklar ve sorumluluklar:

Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru kapsamında sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde yaşanan sorunları temel hak ve özgürlükler çerçevesinde değerlendirdiğini belirten Özkaya, teşhis ve tedavi süreçlerinde gerekli dikkat ve özenin gösterilmesinin, hastaların tıbbi müdahalelerin riskleri konusunda bilgilendirilmesinin ve rızalarının alınmasının önemine işaret etti. Tıbbi müdahalelerin doğası gereği riskler taşıdığına vurgu yapan Özkaya, her olumsuz sonucun otomatik olarak tıbbi hata veya hukuki sorumluluk anlamına gelmediğini aktardı.

Hukuki değerlendirmelerde somut olayın özgün koşullarının, uygulanan tıbbi standartların ve gerekli dikkat ile özenin gösterilip gösterilmediğinin objektif delillerle ortaya konulması gerektiğini ifade eden Özkaya, hasta ve yakınlarının etkili hukuki korumadan mahrum bırakılmaması gerektiği gibi sağlık çalışanlarının da hata yapma korkusuyla mesleklerini icra edemez hâle gelmemesi gerektiğini kaydederek, adaletin bütün tarafların haklarını koruyacak şekilde tesis edilmesinin önemini vurguladı.

gençlere tevazu, bilim ve hukuk tavsiyesi:

Konuşmasında öğrencilere seslenen Özkaya, başarı arttıkça tevazu sahibi olunmasını, bilgiden ve bilimden en üst düzeyde yararlanılmasını tavsiye etti. Makamınız yükseldikçe, başarılarınız arttıkça tevazu hırkasını giymeyi bilin. Takdir edilmek şüphesiz güzel bir duygudur fakat insanı ayakta tutan başkalarının övgüleri değil, karakterinin sağlamlığıdır.

Özkaya, demokratik toplumların gücünün farklılıkları koruyarak bir arada yaşayabilme olgunluğundan geldiğini belirterek gençleri çok sesliliğe saygı göstermeye ve yasalara riayet etmeye çağırdı ve Hukukun ve nizamın çizdiği sınırları asla ihmal etmeyin diyerek sözlerini tamamladı.

Programda Özkaya'nın yanı sıra Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş, milletvekilleri, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı; tören günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI KADİR ÖZKAYA, HASTA VE YAKINLARININ ETKİLİ HUKUKİ KORUMADAN MAHRUM BIRAKILMAMASI GEREKTİĞİ GİBİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ DA HATA YAPMA KORKUSUYLA MESLEKLERİNİ İCRA EDEMEZ HÂLE GELMEMESİ GEREKTİĞİNİ KAYDEDEREK, ADALETİN BÜTÜN TARAFLARIN HAKLARINI KORUYACAK ŞEKİLDE TESİS EDİLMESİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI.