Vincin halatına oturtulan kişinin metrelerce yükseltilmesi tepki topladı

Kahta'da çalışma sırasında kaydedilen görüntüler

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi'nde yürütülen çelik konstrüksiyon çalışmaları sırasında kayda geçen anlar, çevrede ve kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Görüntülerde bir kişinin vincin halatına oturtularak metrelerce yükseltildiği görülüyor.

görüntülerin içeriği:

Kayıtlarda, işin yürütüldüğü alanda vincin halatına oturan kişinin güvenli bir platform ya da emniyet ekipmanı olmadan yukarı taşındığı dikkat çekiyor. Olayın hangi tarihte ve hangi aşamada gerçekleştiğine dair kayıtlarda ayrıntı bulunuyor; ancak görüntüler, uygulamanın riskli olduğunu açıkça gösteriyor.

güvenlik ve olası riskler:

Bu tür uygulamalar, iş sağlığı ve güvenliği standartları açısından ciddi riskler barındırır. Yüksek düşme riski, ekipman kötü kullanımına bağlı arızalar ve çevredeki kişilerin tehlikeye maruz kalması başlıca endişeler arasında. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte uygulamanın nasıl gerçekleştirildiğine ve benzer çalışmaların güvenlik protokollerine uygunluğuna dair tartışmalar gündeme geldi.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE DEVAM EDEN ÇELİK KONSTRÜKSİYON ÇALIŞMALARI SIRASINDA KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLER TEPKİYE NEDEN OLDU.