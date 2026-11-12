Dolar 50,2286 +0,00%
Euro 55,9084 +0,28%
Bist 11.817,76 +1,30%
Altın Gram 6.380,74 -1,23%
EUR/USD 1,1102 +0,11%
Brent Petrol 91,98 -0,84%
--°

Vincin halatına oturtulan kişinin metrelerce yükseltilmesi tepki topladı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çelik konstrüksiyon çalışması sırasında bir kişinin vincin halatına oturarak metrelerce yükseltilmesi görüntüleri tepki çekti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 12:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Vincin halatına oturtulan kişinin metrelerce yükseltilmesi tepki topladı

Kahta'da çalışma sırasında kaydedilen görüntüler

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi'nde yürütülen çelik konstrüksiyon çalışmaları sırasında kayda geçen anlar, çevrede ve kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Görüntülerde bir kişinin vincin halatına oturtularak metrelerce yükseltildiği görülüyor.

görüntülerin içeriği:

Kayıtlarda, işin yürütüldüğü alanda vincin halatına oturan kişinin güvenli bir platform ya da emniyet ekipmanı olmadan yukarı taşındığı dikkat çekiyor. Olayın hangi tarihte ve hangi aşamada gerçekleştiğine dair kayıtlarda ayrıntı bulunuyor; ancak görüntüler, uygulamanın riskli olduğunu açıkça gösteriyor.

güvenlik ve olası riskler:

Bu tür uygulamalar, iş sağlığı ve güvenliği standartları açısından ciddi riskler barındırır. Yüksek düşme riski, ekipman kötü kullanımına bağlı arızalar ve çevredeki kişilerin tehlikeye maruz kalması başlıca endişeler arasında. Görüntülerin yayılmasıyla birlikte uygulamanın nasıl gerçekleştirildiğine ve benzer çalışmaların güvenlik protokollerine uygunluğuna dair tartışmalar gündeme geldi.

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE DEVAM EDEN ÇELİK KONSTRÜKSİYON ÇALIŞMALARI SIRASINDA KAYDEDİLEN...

ADIYAMAN’IN KAHTA İLÇESİNDE DEVAM EDEN ÇELİK KONSTRÜKSİYON ÇALIŞMALARI SIRASINDA KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLER TEPKİYE NEDEN OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Malatya'nın yeniden inşasında iş dünyası ve valilik omuz omuza
images

Kütahya'da adli ve kolluk birimleri suçla mücadelede ortak adım attı
images

çiftçilere 7 bin 560 litre sıvı gübre ve doğru gübreleme eğitimi verildi
images

Arnavutköy'ün gelecek vaat eden güreşçileri Tekirdağ'da 17 kez madalya sevinci y...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Şahinbey'de çocuk şenliği: tiyatro, bilim ve oyunlarla dolu 9 gün

Karabük Üniversitesi'nde beş yılda TR Dizin üretimi arttı

Karabük Üniversitesi COP31'de iklim ve sürdürülebilirlik araştırmalarını dünyaya tanıtacak

Park halindeki araçta ölü bulunan mühendisin ölüm nedeni açıklandı

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Kızılcabölük'ün ortak hafızası Kavak Kahvesi yeniden hizmette

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi