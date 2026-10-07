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Gölbaşı'nda karşıya geçmeye çalışırken yaya otobüsün çarpmasıyla yaralandı

Gölbaşı'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken Hacı Ali Ş. (28)'e 23 BG 317 plakalı otobüs çarptı; yaralı Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Gölbaşı'nda karşıya geçmeye çalışırken yaya otobüsün çarpmasıyla yaralandı

Kaza yerinde yaşananlar

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçe merkezinde meydana gelen kazada, karşı tarafa geçmeye çalıştığı sırada Hacı Ali Ş. (28)'ye bir yolcu otobüsü çarptı. Otobüsü kullanan sürücünün ismi Mutlu P. olarak kaydedildi, araç plakası ise 23 BG 317 olarak belirtildi.

yaralının durumu ve müdahale:

Kazada yaralanan Hacı Ali Ş., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi henüz paylaşılmadı.

soruşturma başlatıldı:

Kazayla ilgili yetkili birimlerce soruşturma başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili incelemeler ve alınacak ifadeler doğrultusunda sürecin ilerleyeceği ifade edildi.

ADIYAMAN’DA, YOLCU OTOBÜSÜNÜN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA, YOLCU OTOBÜSÜNÜN YAYAYA ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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