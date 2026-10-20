Gölcük Ulaşlı sahili taşkınlara karşı güçlendirildi, yürüyüş ve yeşil alanlar hizmete açıldı

Gölcük Ulaşlı sahilinde koruma ve kullanım odaklı yenileme tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Gölcük Kıyı Şeridi Islah ve Sahil Düzenlemesi Yapım İşi" kapsamında Gölcük Ulaşlı Sahili yeni görünümüne kavuştu. Projede kıyı güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalarla birlikte sahilin sosyal kullanımı da ön plana çıkarıldı.

Taşkın riskine karşı alınan önlemler:

Sahil koruma çalışmasının en önemli unsuru olarak inşa edilen 460 metre uzunluğundaki dalga kırıcı set, Ulaşlı Sahili’ni deniz taşkınlarına karşı korumayı hedefliyor. Olumsuz hava koşullarında deniz seviyesinin yükselmesiyle yaşanan su baskınlarının önüne geçilmesi, sahil yolu ve çevresindeki konutların can ve mal güvenliğinin artırılması amaçlandı.

Altyapı güçlendirmesi ve yüzey düzenlemeleri:

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından proje öncesinde gerçekleştirilen zemin etütleri doğrultusunda zemin güçlendirme çalışmaları yapıldı ve bin 320 adet jet grout kolonu imal edildi. Sahil boyunca tamamlanan granit taş döşemeleri ile estetik ve dayanıklılık bir arada sağlandı. Ayrıca sahil yolu yenilenip yol çizgileri çekilerek ulaşım güvenliği ve yol kullanım konforu artırıldı.

Dalga kırıcı setin üst bölümü, vatandaşların erişimine uygun şekilde düzenlendi; merdivenlerle denize erişim mevcut uygulamada olduğu gibi korunuyor. Oluşturulan yürüyüş ve bisiklet yolları ile yeni yeşil alanlar, sahilin sosyal yaşamdaki rolünü güçlendirecek şekilde planlandı ve uygulandı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından sahil şeridine kafe olarak hizmet verecek yapının inşası da tamamlandı. Yapılan düzenlemeler hem görüntü kirliliğini azaltmayı hem de bölge halkının denizle bağını korumayı hedefliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki taşkın riskinin azaldığını, kamu kullanım alanlarının genişlediğini ve sahil hizmetlerinin çeşitlendiğini belirtti. Yeni düzenlemelerle sahilin hem güvenli hem de daha erişilebilir bir kamusal mekân haline geldiği vurgulandı.

GÖLCÜK ULAŞLI SAHİLİ'NDE 460 METRELİK DALGA KIRICI SET VE SAHİL DÜZENLEMESİ TAMAMLANDI. DENİZ TAŞKINLARINA KARŞI KORUMA SAĞLAYACAK PROJEYLE SAHİL YOLU YENİLENİRKEN YÜRÜYÜŞ VE BİSİKLET YOLLARI, YEŞİL ALANLAR VE KAFE DE BÖLGEYE KAZANDIRILDI.