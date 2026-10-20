Milas'ta kırsal bağlantılarda 5,85 kilometrelik sıcak asfalt tamamlandı

Milas'ta yol yenileme çalışmaları tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Milas ilçesinde Damlıboğaz-Yaşyer ve Kemikler mahallelerinde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Toplamda 5 bin 850 metre uzunluğundaki güzergâhlarda altyapı düzenlemesi ve asfalt kaplama işleri gerçekleştirildi.

çalışmanın kapsamı

Damlıboğaz ile Yaşyer mahallelerini birbirine bağlayan 4 bin 600 metrelik güzergahta mevcut asfalt söküldü, zemin düzenlemesi ve yol genişletme çalışmaları yapıldı. Plentmiks alt temel ve temel serimi tamamlandıktan sonra çift kat sıcak asfalt kaplaması uygulandı.

Kemikler Mahallesi'nde ise 1 bin 250 metrelik güzergâhta asfalt sökümü ve zemin düzenleme çalışmalarının ardından plentmiks alt temel ve temel serimi gerçekleştirildi. Sıcak asfalt kaplamasının tamamlanmasıyla mahallede ulaşım altyapısı güçlendirildi.

yerel değerlendirmeler ve belediye açıklamaları

Yaşyer Mahalle Muhtarı Celil Kıran, yolun önceki durumda yağışlı havalarda su birikintileri oluşturduğunu belirterek, yolun yükseltilip sıcak asfaltla kaplanmasından dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ekiplere teşekkür etti. Kemikler Mahalle Muhtarı Mehmet Kızıldağ da mahallede uzun yıllardır devam eden yol sorununun çözüldüğünü ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'nde görevli Harita Mühendisi Buğra Kabul, her iki güzergâhta da zemin düzenleme ve temel serimi sonrası asfalt kaplamalarının gerçekleştirildiğini, belediye başkanı Ahmet Aras öncülüğünde kent genelinde güvenli ve konforlu ulaşım sağlama hedefiyle çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürerek kırsal ve kentsel alanlarda ulaşım standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

MİLAS’TA 5,8 KİLOMETRELİK YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI