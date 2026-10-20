Dolar 49,5742 +0,03%
Euro 55,6230 +0,07%
Bist 11.603,42 +1,52%
Altın Gram 6.594,70 -0,54%
EUR/USD 1,1215 -0,02%
Brent Petrol 111,40 +1,69%
--°

Milas'ta kırsal bağlantılarda 5,85 kilometrelik sıcak asfalt tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Milas'ta Damlıboğaz-Yaşyer ve Kemikler yollarında toplam 5 bin 850 metrelik sıcak asfaltı tamamladı, ulaşım güvenli oldu.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 12:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Milas'ta kırsal bağlantılarda 5,85 kilometrelik sıcak asfalt tamamlandı

Milas'ta yol yenileme çalışmaları tamamlandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Milas ilçesinde Damlıboğaz-Yaşyer ve Kemikler mahallelerinde yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı. Toplamda 5 bin 850 metre uzunluğundaki güzergâhlarda altyapı düzenlemesi ve asfalt kaplama işleri gerçekleştirildi.

çalışmanın kapsamı

Damlıboğaz ile Yaşyer mahallelerini birbirine bağlayan 4 bin 600 metrelik güzergahta mevcut asfalt söküldü, zemin düzenlemesi ve yol genişletme çalışmaları yapıldı. Plentmiks alt temel ve temel serimi tamamlandıktan sonra çift kat sıcak asfalt kaplaması uygulandı.

Kemikler Mahallesi'nde ise 1 bin 250 metrelik güzergâhta asfalt sökümü ve zemin düzenleme çalışmalarının ardından plentmiks alt temel ve temel serimi gerçekleştirildi. Sıcak asfalt kaplamasının tamamlanmasıyla mahallede ulaşım altyapısı güçlendirildi.

yerel değerlendirmeler ve belediye açıklamaları

Yaşyer Mahalle Muhtarı Celil Kıran, yolun önceki durumda yağışlı havalarda su birikintileri oluşturduğunu belirterek, yolun yükseltilip sıcak asfaltla kaplanmasından dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ekiplere teşekkür etti. Kemikler Mahalle Muhtarı Mehmet Kızıldağ da mahallede uzun yıllardır devam eden yol sorununun çözüldüğünü ifade etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi'nde görevli Harita Mühendisi Buğra Kabul, her iki güzergâhta da zemin düzenleme ve temel serimi sonrası asfalt kaplamalarının gerçekleştirildiğini, belediye başkanı Ahmet Aras öncülüğünde kent genelinde güvenli ve konforlu ulaşım sağlama hedefiyle çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarını sürdürerek kırsal ve kentsel alanlarda ulaşım standartlarını yükseltmeyi amaçlıyor.

MİLAS’TA 5,8 KİLOMETRELİK YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

MİLAS’TA 5,8 KİLOMETRELİK YOL ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Fırtına dindi, limanlar canlandı: Tekirdağlı balıkçılar palamut avına döndü
images

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nden COP31 çağrısı: gençler geleceği birli...
images

Sokaklar taşla buluşuyor: Ardahan'da mahalle yollarına yeni düzenleme
images

Akçadağlı şehit Battal Günay 46 yıl sonra kabri başında anıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Marmaris'ten ulusal taç: 11 yaşındaki Şana Hatunoğlu kadınlar şampiyonu

Fırtına dindi, limanlar canlandı: Tekirdağlı balıkçılar palamut avına döndü

Köyceğizli masa tenisçiler Adana'da bölge finallerinde öne çıktı

Trabzon'da yerli ırka can suyu: 36 üreticiye 180 Karayaka koyunu

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi