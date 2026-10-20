Dijital karekodla sıfır atık mesajı: İnegöl'den uygulamalı tanıtım

İnegöl Belediyesi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde tanıtım yaptı

İnegöl Belediyesi, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları tarafından 17 Ekim'de düzenlenen Sürdürülebilir Çevre-Sıfır Atık Eğitimi programında açtığı stantla çevre ve sıfır atık çalışmalarını tanıttı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan stant gün boyu ziyaretçi ağırladı ve uygulamalı etkinliklerle dikkat çekti.

dijital tanıtım ve karekod uygulaması:

Standın en çok dikkat çeken uygulaması, basılı broşür yerine kullanılan karekodlu dijital tanıtım oldu. Masa üzerine yerleştirilen karekodlar aracılığıyla ziyaretçiler belediyenin sıfır atık ve çevre uygulamalarına telefonlarından erişti. Karekodların bulunduğu alandaki mesaj olarak yer alan Broşür bastırmadık, karekod ile sıfır atığa destek veriyoruz ifadesi, basılı materyal kullanımının azaltılmasına yönelik somut bir örnek sundu.

Ziyaretçiler telefonlarıyla karekodları okutarak belediyenin projelerini ve uygulama detaylarını dijital ortamda inceledi. Bu yöntemle hem tanıtımın erişilebilirliği arttı hem de etkinliğin kendi hedefleriyle tutarlı olarak çevresel etki azaltıldı.

uygulamalı atölyeler ve çocuk etkinlikleri:

Standta düzenlenen uygulamalı etkinlikler arasında mum workshopu öne çıktı; atık malzemelerin yeniden kullanıma kazandırılması ve kaynakların verimli kullanılması amaçlandı. Çocuklara yönelik oyun ve atölyeler ise geri dönüşüm bilincini eğlenceli bir biçimde pekiştirdi. Etkinlik kapsamında pet şişelerin potaya atılmasıyla gerçekleştirilen geri dönüşüm toplama oyunu ve balon dağıtımı çocuklardan yoğun ilgi gördü.

Çok sayıda kadın katılımcı çalışmalara ilgi gösterirken, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman da standı ziyaret ederek workshop alanını gezdi. İnegöl Belediyesi, program süresince yürüttüğü tanıtım ve farkındalık faaliyetleriyle ilçede uygulanan çevre projelerini daha geniş kitlelere duyurma ve sıfır atık yaklaşımına örnek teşkil etme imkânı buldu.

İNEGÖL BELEDİYESİ, "SIFIR ATIK KADINLA MÜMKÜN" VE "SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE-SIFIR ATIK EĞİTİMİ" BAŞLIĞIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA ÇEVRE VE SIFIR ATIK UYGULAMALARINI TANITTI.