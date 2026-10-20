Sonbaharda sessizliğe kavuşan Aygırdibi şelalesi yöre halkının yeni buluşma noktası

Aygırdibi Şelalesi'nde sonbaharın sakinliği

Konya'nın Bozkır ilçesindeki Aygırdibi Şelalesi, yaz aylarındaki ziyaretçi yoğunluğunun sona ermesiyle birlikte daha dingin bir görünüme kavuştu. Sonbaharın sararan yaprakları ve serinleyen hava, bölgeyi kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için çekici kılıyor. Yaz sezonunda sıkça tercih edilen alan, mevsim değişimiyle birlikte yöre sakinlerine ve memleketlerine dönenlere aynı doğa içinde sessiz bir mola sunuyor.

yerel halkın tercihleri:

Yazın yoğunluğundan dolayı şelaleyi tercih etmeyen Bozkırlılar, sonbahar, kış ve ilkbahar aylarını daha uygun buluyor. Karacahisar Mahallesi Muhtarı Numan Şimşek, bölgeyle ilgilenmeyi sevdiğini ve şelalenin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu belirtiyor. Yaprakların sararmasıyla ortaya çıkan farklı görünüm, yerel halkın burayı daha sık ziyaret etmesinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

ziyaretçi deneyimleri ve öneriler:

Ziyarete gelenler, şelalenin sonbaharda sunduğu sessiz ortamda mangal yapıp doğayla baş başa vakit geçirdiklerini aktarıyor. Bölgeyi arkadaşlarına tanıtmak için buraya gelen Hasan Eren Deniz, güzel havada doğanın keyfini çıkardıklarını ve burayı doğayla buluşmak isteyenlere tavsiye ettiğini söylüyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinden turizm sezonu sonrası memleketine gelen bir vatandaş da köylerin ve bölgenin en güzel zamanlarının bu dönemler olduğunu ifade ediyor.

Genel olarak, Aygırdibi Şelalesi sonbaharda ziyaretçilere daha sakin bir deneyim sunuyor ve yöre halkı bu mevsimi doğayla iç içe zaman geçirmek için tercih ediyor. Ziyaretçiler, bölgenin doğal güzelliğinin daha fazla kişi tarafından keşfedilmesi gerektiğini vurguluyor ve mevsimsel dinginliği deneyimlemek isteyenleri bölgeye davet ediyor.

KONYA’NIN BOZKIR İLÇESİNDE YAZ YOĞUNLUĞUNU GERİDE BIRAKAN AYGIRDİBİ ŞELALESİ SEZON SONUNDA YÖRE HALKINI AĞIRLIYOR.