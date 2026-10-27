Gölcük'te meclis üyesi Murat Saral'ı öldüren zanlı İznik'te yakalandı

olayın ayrıntıları:

Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak’ta meydana gelen olayda, MHP’li meclis üyesi Murat Saral ile A.İ.U. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.U., tabancayla Saral’a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Saral, olay yerinden alınarak kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’de yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

hastanedeki gelişmeler:

Saral’ın yakınları ile çok sayıda kişi hastaneye gelerek durumu takip etti. Yetkililer, olay yerinde ve hastanede güvenlik tedbirleri alınarak gerekli incelemelerin başlatıldığını bildirdi.

şüphelinin yakalanması:

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve takipler sonucunda, şüphelinin şahsi aracıyla Bursa yönüne gittiği ve İznik ilçesine geldiği belirlendi.

Şüpheli, İznik’te bir akaryakıt istasyonunda gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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